Estado de Salud de Gene Simmons Tras Accidente de Tránsito

El legendario bajista y cofundador de la banda de rock Kiss, Gene Simmons, sufrió un accidente automovilístico mientras conducía por la zona de Pacific Coast Highway, en Malibú, California, lo que generó preocupación entre sus seguidores en todo el mundo.
Según reportes de las autoridades locales, el músico de 76 años perdió el conocimiento de manera repentina mientras manejaba su vehículo, lo que provocó que chocara contra un automóvil estacionado a un costado de la carretera.
Tras el incidente, Gene Simmons fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde se le practicaron diversos exámenes médicos para descartar lesiones graves o complicaciones de salud.
De acuerdo con medios estadounidenses, el intérprete de éxitos como "I Was Made for Lovin’ You" y "Rock and Roll All Nite" explicó a las autoridades que "de repente" se desmayó sin recordar lo que ocurrió antes del impacto.
Afortunadamente, los médicos determinaron que no sufrió heridas de gravedad y fue dado de alta horas después para continuar su recuperación en casa bajo observación médica.
Su esposa, Shannon Tweed, brindó más detalles sobre el estado de salud del músico. La actriz y modelo señaló que los doctores modificaron recientemente el tratamiento médico de Simmons, y que dicho cambio podría estar relacionado con el episodio de desmayo que provocó el accidente.
"Aún no está confirmado, pero los médicos están revisando si la nueva medicación tuvo algo que ver", expresó Tweed.
Gene Simmons, conocido por su icónica imagen en el escenario —el maquillaje demoníaco, la lengua alargada y su característico bajo con forma de hacha—, se ha mantenido activo incluso tras el retiro de Kiss de los escenarios en 2023, cuando la banda concluyó su gira de despedida "End of the Road".
Por ahora, el artista permanece en su residencia en Los Ángeles, donde se recupera favorablemente siguiendo las recomendaciones médicas. Su familia pidió respeto y privacidad mientras Simmons se restablece completamente.
El incidente ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales por parte de fanáticos y colegas del rock, quienes han deseado pronta recuperación a una de las figuras más emblemáticas del género.
Sobre Kiss
Gene Simmons es reconocido mundialmente por haber fundado Kiss, una de las bandas más influyentes e icónicas en la historia del rock. Junto a Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss. El grupo revolucionó la música y el espectáculo desde su debut en la década de 1970.
Con su característico maquillaje, trajes extravagantes y shows cargados de efectos pirotécnicos, Kiss marcó un antes y un después en la cultura popular.
A lo largo de su trayectoria, la banda vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y dejó una huella imborrable con himnos como "Detroit Rock City", "Rock and Roll All Nite" y "Heaven’s on Fire". Su estilo teatral, su energía en el escenario y su conexión con los fanáticos —conocidos como la "Kiss Army"— los convirtieron en leyendas del género.
En 2014, Kiss fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su legado como una de las agrupaciones más influyentes y reconocidas en la historia de la música moderna.
