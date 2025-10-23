 Arcángel Recorrerá las 7 Maravillas del Mundo con Música
El reguetonero puertorriqueño Arcángel visitará desde el próximo 27 de octubre las siete maravillas del mundo moderno en un viaje de 18 días, donde unirá la música, la cultura y la tecnología.

Así lo anunció en un comunicado Claro Puerto Rico, la compañía de telecomunicaciones que llevará a ‘La Maravilla’, apodo de Arcángel, a realizar dicho viaje.

"Gracias a Claro por conectarme con el mundo mientras vivo esta experiencia. Siete maravillas, siete destinos, una sola conexión real. La Maravilla siempre conectado, gracias a Claro", destacó Austin Santos, nombre de pila de Arcángel.

Arcángel documentará su travesía gracias a la itinerancia internacional de Claro Puerto Rico.

El intérprete de grandes éxitos iniciará su recorrido en Chichén Itzá (México) y continuando por Machu Picchu (Perú), Cristo Redentor (Brasil), Coliseo de Roma (Italia), Petra (Jordania), Taj Mahal (India) y finalizando en la Gran Muralla China.

"Nos llena de orgullo acompañar a Arcángel en esta travesía por las siete maravillas. Claro garantizará que se mantenga conectado en todo momento gracias a nuestro servicio Claro Global Roaming, disponible en sobre 220 destinos internacionales", resaltó, por su parte, Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro Puerto Rico.

"A través de sus plataformas digitales, el artista compartirá contenido exclusivo en tiempo real desde cada parada, demostrando la confiabilidad y alcance global de nuestro 'roaming'", agregó.

Proyectos

El antiguo dúo Arcángel y De La Ghetto se reunirá el próximo año en una gira que tendrá fechas en Estados Unidos y Latinoamérica.

Los planes fueron anunciados por el astro puertorriqueño De La Ghetto durante su panel de música y deportes en la Semana de la Música Latina 2025 el martes (21 de octubre).

"Va a ser el próximo año", dijo el artista de reggaetón, respondiendo a una pregunta del público. "Mi álbum sale en noviembre, el suyo en diciembre, así que le dije en un concierto de Bad Bunny que era el momento [de hacer la gira]. Estamos trabajando en eso".

Añadió que la serie de conciertos hará paradas en Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico y República Dominicana. El dúo se separó en 2007 para seguir sus carreras en solitario.

Foto embed
Arcángel y De la Ghetto - Instagram

