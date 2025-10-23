Bad Bunny, Elvis Crespo y Laura Pausini: Reconocimientos Billboard

La edición número 36 de los Premios Billboard de la Música Latina se celebró este 23 de octubre de 2025 en el James L. Knight Center de Miami, donde la industria latina del entretenimiento se congregó para reconocer lo más popular del año en ventas, streaming, radio y giras.
Los ganadores de las categorías principales fueron:
Artista del Año: Bad Bunny
Global 200 Latin Artista del Año: Bad Bunny
Global 200 Latin Canción del Año: Bad Bunny - "Baile Inolvidable"
Hot Latin Song Canción del Año: Bad Bunny - "Baile Inolvidable"
Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año: Óscar Maydon & Fuerza Regida - "Tu Boda"
Latin Pop Álbum del Año: Kapo - Por Si Alguien Nos Escucha
Artista Tropical del Año, Solista: Elvis Crespo
Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma
Además, se entregaron premios honoríficos a artistas cuya trayectoria y legado merecen un reconocimiento especial: Laura Pausini, Bad Bunny, Peso Pluma y Elvis Crespo fueron honrados esta noche.
El impacto de tres protagonistas de la noche
Desde Puerto Rico, Bad Bunny volvió a dominar la noche de los Billboard latinos. Con 27 nominaciones —un récord histórico para la gala—, lideró casi todos los frentes. Su victoria como Artista del Año y en múltiples categorías resume su reinado en la música latina: ventas, streaming, radio y presencia global.
Esta edición lo consolida no solo como una figura central del género urbano, sino como un fenómeno cultural que trasciende fronteras.
La italiana Laura Pausini recibió un reconocimiento honorífico durante la ceremonia. Su trayectoria —que abarca más de tres décadas, múltiples idiomas y una influencia que va más allá de la música— fue elogiada como un puente entre culturas. Este tipo de galardones refleja cómo la música latina ya no es solo regional, sino global.
El también veterano del género tropical, Elvis Crespo, se alzó con el premio a Artista Tropical del Año, Solista. Su victoria representa tanto el legado de la salsa-merengue clásico como la vigencia de artistas que supieron reinventarse. Que una figura de su generación siga triunfando en un mar de nombres emergentes habla de la riqueza y diversidad de la música latina.
