 Bad Bunny, Elvis Crespo y Laura Pausini: Reconocimientos Billboard
Farándula

¡Bad Bunny brilla en los Billboard Latin Music! Ellos son todos los ganadores

La música latina vivió su noche más brillante en Miami con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 donde Bad Bunny arrasó con los principales galardones.

Compartir:
Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico), EFE/ Thais Llorca ARCHIVO
Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico) / FOTO: EFE/ Thais Llorca ARCHIVO

La edición número 36 de los Premios Billboard de la Música Latina se celebró este 23 de octubre de 2025 en el James L. Knight Center de Miami, donde la industria latina del entretenimiento se congregó para reconocer lo más popular del año en ventas, streaming, radio y giras.

Los ganadores de las categorías principales fueron:

Artista del Año: Bad Bunny

Global 200 Latin Artista del Año: Bad Bunny

Global 200 Latin Canción del Año: Bad Bunny - "Baile Inolvidable"

Hot Latin Song Canción del Año: Bad Bunny - "Baile Inolvidable"

Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año: Óscar Maydon & Fuerza Regida - "Tu Boda"

Latin Pop Álbum del Año: Kapo - Por Si Alguien Nos Escucha

Artista Tropical del Año, Solista: Elvis Crespo

Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma

Además, se entregaron premios honoríficos a artistas cuya trayectoria y legado merecen un reconocimiento especial: Laura Pausini, Bad Bunny, Peso Pluma y Elvis Crespo fueron honrados esta noche.

El impacto de tres protagonistas de la noche

Desde Puerto Rico, Bad Bunny volvió a dominar la noche de los Billboard latinos. Con 27 nominaciones —un récord histórico para la gala—, lideró casi todos los frentes. Su victoria como Artista del Año y en múltiples categorías resume su reinado en la música latina: ventas, streaming, radio y presencia global.

Esta edición lo consolida no solo como una figura central del género urbano, sino como un fenómeno cultural que trasciende fronteras.

La italiana Laura Pausini recibió un reconocimiento honorífico durante la ceremonia. Su trayectoria —que abarca más de tres décadas, múltiples idiomas y una influencia que va más allá de la música— fue elogiada como un puente entre culturas. Este tipo de galardones refleja cómo la música latina ya no es solo regional, sino global.

El también veterano del género tropical, Elvis Crespo, se alzó con el premio a Artista Tropical del Año, Solista. Su victoria representa tanto el legado de la salsa-merengue clásico como la vigencia de artistas que supieron reinventarse. Que una figura de su generación siga triunfando en un mar de nombres emergentes habla de la riqueza y diversidad de la música latina.

Mira también:

@emisorasunidas897

Patada fallida durante pelea en plena vía se hizo viral. . . #PeleaVial #Motorista #Viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Black Demon, recapturado tras fuga en Fraijanes II, es ligado a procesot
Nacionales

"Black Demon", recapturado tras fuga en Fraijanes II, es ligado a proceso

04:38 PM, Oct 23
Todo listo para el arranque de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Todo listo para el arranque de la Vuelta a Guatemala 2025

03:29 PM, Oct 23
Billboard Latin Music: conductores y artistas que se presentaránt
Farándula

Billboard Latin Music: conductores y artistas que se presentarán

04:54 PM, Oct 23
Polémica en torno a toma de posesión de nuevo ministro de Gobernación: desmienten juramentación t
Nacionales

Polémica en torno a toma de posesión de nuevo ministro de Gobernación: desmienten juramentación

03:34 PM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialJuegos CentroamericanosFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos