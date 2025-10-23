 Daddy Yankee Regresa con Nuevo Nombre y Música en Billboard
Farándula

Daddy Yankee regresa con su nuevo nombre y música en los Billboard Latin Music

El ícono del reguetón renace en los Billboard Latin Music 2025 con "Sonríele" y presenta su nueva era espiritual.

Daddy Yankee, Redes sociales
Daddy Yankee / FOTO: Redes sociales

Daddy Yankee regresó a los escenarios durante los Premios Billboard de la Música Latina con una presentación cargada de emoción, fe y nuevos sonidos. "Lamento en baile" marca su renacer musical y espiritual tras su retiro en 2023.

El regreso del famoso a los escenarios fue uno de los momentos más esperados de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, celebrados este jueves.

El legendario artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, reapareció ante el público con una presentación que combinó emoción, mensaje espiritual y una nueva propuesta musical, interpretando su más reciente sencillo "Sonríele", tema que encabeza su nuevo álbum Lamento en baile.

Tras dos años de retiro, el llamado "Jefe del reguetón" volvió a sentir el calor del escenario y del público. Vestido de blanco y acompañado de un cuerpo de bailarines, Daddy Yankee ofreció un espectáculo que simbolizó su transformación personal.

La puesta en escena fue descrita por críticos y fanáticos como una de las más emotivas de la noche, marcada por una atmósfera de esperanza y renacimiento.

En una entrevista previa con medios internacionales, el artista había adelantado que este regreso sería "más que musical, un acto de fe y propósito".

Durante su discurso en los Billboard, envió un mensaje inspirador a los presentes y sorprendió al revelar que bajo cada asiento del recinto se encontraba un mensaje especial.

"Bajo cada silla hay una palabra que quiero que lean con el corazón. Es una invitación a mirar hacia dentro, a sanar, a sonreírle a la vida", expresó el artista, provocando aplausos de pie de los asistentes.

"Lamento en baile": el nuevo capítulo de su carrera

El álbum Lamento en baile marca el regreso discográfico de Daddy Yankee luego de tres años sin publicar material inédito. Se trata de un proyecto profundamente personal, en el que el artista explora su espiritualidad y su visión de la vida tras haber anunciado su retiro en 2023.

"La música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo", afirmó el cantante en sus redes sociales.

La producción cuenta con temas como "Quién es Dios", "Tan invitao’", "Gloria", "Toy hermoso", "LEB" y "Jezabel y Judas", este último en colaboración con el reconocido productor Sergio George, quien ya había trabajado con el boricua en éxitos como "De vuelta pa’ la vuelta" y "Bonita".

