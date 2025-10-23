Billboard Latin Music Awards 2025: ¿Dónde verlos hoy?

Los Billboard Latin Music Awards 2025 se perfilan como una de las noches más importantes de la música latina. Si quieres saber cómo seguir el evento en vivo, aquí tienes toda la información relevante.
La ceremonia se realizará el jueves 23 de octubre de 2025, desde el James L. Knight Center en Miami, Estados Unidos. El horario anunciado es a partir de las 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. hora central de EE.UU.) para Estados Unidos.
Billboard Latin Music Awards es el evento que reconoce a los artistas latinos con mayor impacto comercial y mediático, basándose en ventas, streaming y aire radial, no solo votación pública.
El evento será transmitido en vivo por la cadena Telemundo. También estará disponible para streaming a través de la plataforma Peacock.
En América Latina y el Caribe se podrá ver por Telemundo Internacional, además de aplicaciones o servicios digitales relacionados.
Algunos artistas serán reconocidos por sus aportes a la industria, como es el caso de Bad Bunny, quien recibirá el reconocimiento como "Artista Latino del Siglo 21"; asimismo, Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono, Peso Pluma con el "Premio Vanguardia" y Elvis Crespo con el "Premio Salón de la Fama".
Más detalles
La edición 2025 de los Billboard Latin Music Awards contará con actuaciones de primer nivel que reunirán a distintas generaciones y estilos.
En el escenario se presentarán Daddy Yankee, Carlos Vives, Emilia, Wisin, Ozuna, Peso Pluma, Olga Tañón, Xavi, Danny Ocean, Netón Vega, Óscar Maydon, Emilia Mernes, Kapo, entre muchos más.
Esta edición promete ser una de las más emocionantes de los últimos años. Además de presentaciones en vivo de primer nivel, el evento marcará un nuevo récord con Bad Bunny liderando las nominaciones, seguido por Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Karol G, Tito Double P y Peso Pluma, entre otros artistas que dominan las listas globales.
La ceremonia incluirá 49 categorías que reconocen lo mejor del pop latino, tropical, urbano y regional mexicano. Una noche que no solo premiará los éxitos comerciales, sino también el poder cultural y creativo de la música latina en el mundo.