Héctor Sandarti muestra su vulnerabilidad en Top Chef VIP

El reconocido presentador guatemalteco Héctor Sandarti sorprendió esta temporada al integrarse como concursante en Top Chef VIP 4, reality gastronómico de Telemundo.
El reconocido presentador guatemalteco compartió en una entrevista exclusiva con Emisoras Unidas compartió sus expectativas, miedos y la emotiva conexión con su público.
Aun después de su desvinculación laboral en 2023, asegura mantener una relación respetuosa con la cadena, que ha confiado en él en varias ocasiones.
"Todos sabe que mi relación con Telemundo es muy cercana, he trabajado mucho con ellos de manera maravillosa, entonces lo reconsideré y vi como una buena opción para que el público me conociera en una faceta distinta, más real, más humano", dijo sobre su decisión de participar en Top Chef VIP 4.
- Un regreso emotivo y genuino
Héctor Sandarti explicó que regresó a Telemundo con esta faceta de concursante convencido de su deuda afectiva con la audiencia hispana:
"Acepté porque estoy en deuda con el público hispano de Estados Unidos, que siempre me ha seguido, me ha querido, me ha aceptado", indicó.
- De conductor confiado a participante vulnerable
Durante la platica, Héctor Sandarti asegura que esta experiencia le permitirá conectar con el público.
"Aquí voy a pasar y estoy pasando por todos los estados. Aquí van a ver al Sandarti vulnerable, el que se frustra, que se emociona, que se entristece. Eso me va a permitir conectar con la audiencia... se trata de mostrarme humano, nervioso, emocional". Asegura que su público conocerá al "Sandarti original", auténtico y sin máscaras.
- Cocinar no era lo suyo... hasta ahora
Reconoció sin tapujos que apenas sabe cocinar lo básico:
"Voy a serte sincero, nunca me ha gustado involucrarme en la cocina, excepto para hacerme unos huevos (risas). Para esto tuve que prepararme, tuve que tomar unas clases con una chef que me enseñó lo más básico desde como cortar una cebolla sin lastimarte, hasta hacer un arroz y que no se queme", nos confesó el presentador.
Platos que remontan a Guatemala
Desde el primer episodio, Héctor Sandarti ha brillado al incluir sabores chapines. Presentó un pepían bautizado como "mi tierra chapinlandia", que cautivó al jurado con su personalidad y sazón guatemalteca.
En los episodios del jueves 14 y viernes 15 de agosto, se encontró en riesgo de eliminación, pero el guatemalteco apostó por la autenticidad de su gastronomía y logró permanecer en competencia.
En el programa de eliminación del jueves, Sandarti se reunió al jurado con un postre muy querido en la mesa chapina los rellenitos.
Con el nombre de "Rellenitos de Guatemala", presentó la receta clásica a base de frijoles volteados con azúcar, canela, vainilla y un toque de chocolate, logrando una textura suave y un sabor auténtico.
El jurado quedó encantado y el chef Antonio de Livier comentó: "Me sentí un chamaco guatemalteco en el campo, qué buen toque, para mí esto es maravilloso".
La preparación fue tan convincente que le permitió asegurar su permanencia en el Reality de manera inmediata.
El viernes 15 de agosto, el programa presentó una eliminación sorpresa en la que nuevamente Héctor Sandarti estuvo en la cuerda floja. En esta ocasión, decidió inspirarse en los chuchitos, uno de los platillos más tradicionales de Guatemala.
El plato, al que llamó "Mis ancestros", consistía en tres tamalitos rellenos de cerdo con una salsa roja. Aunque aclaró que no era un chuchito en sí, la preparación mantuvo la esencia de este platillo típico, evocando la cocina casera guatemalteca e inspirado en la gastronomía de Guatemala.