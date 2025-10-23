 Isabella Ladera olvida su polémica con Beéle y luce provocativo look en los Billboard Latin Music
Farándula

Isabella Ladera olvida su polémica con Beéle y luce provocativo look en los Billboard Latin Music

Isabella Ladera y Beéle podrían verse por primera vez en los Billboard Latin Music tras la polémica del video íntimo.

Isabella Ladera y Beéle, Instagram
Isabella Ladera y Beéle / FOTO: Instagram

La influencer y modelo venezolana Isabella Ladera hizo una aparición llamativa este jueves en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards 2025, luciendo un provocativo vestido repleto de transparencias doradas y estampado art-decó, que capturó todas las miradas.

Su presencia adquiere una nueva dimensión tras la polémica desatada en torno al cantante colombiano Beéle, con quien protagonizó un capítulo mediático de alto impacto.

Un look que habla por sí mismo

Para la cita musical más esperada de la temporada latina, Ladera optó por un traje ceñido al cuerpo, de tonos dorados y cobre, con transparencias estratégicas y brillos que acentuaban su figura.

El escote halter, combinado con ondas suaves en el cabello y maquillaje luminoso, completó una propuesta elegante y segura de sí misma.

En varias fotografías, posa con seguridad, mostrando el vestir tanto frontal como lateral, dejando claro que su presencia iba más allá de solo caminar la alfombra.

Foto embed
Isabella Ladera - Redes sociales

El estilismo demuestra que Isabella Ladera decidió recobrar protagonismo bajo los flashes, apostando por un look que conjuga sensualidad y glamour, justo en un momento en que su imagen estaba muy expuesta debido a los sucesos recientes.

¿Cuál fue la polémica con Beéle?

La historia de Ladera con el artista Beéle (Brandon de Jesús López Orozco) se convirtió en una de las más comentadas del entretenimiento latino. Los hechos clave:

La ruptura de su romance fue confirmada por Ladera en octubre de 2024, cuando aseguró: "ya no tenemos nada".

En septiembre de 2025, un video íntimo entre ambos se filtró sin su consentimiento, lo que generó acusaciones de Ladera hacia el cantante por supuesta divulgación del material.

Beéle negó ser responsable de la filtración y declaró que también había sido víctima de la exposición mediática.

La relación, desde su inicio hasta la controversia, estuvo marcada por el escrutinio público, la crítica de redes sociales y el debate sobre privacidad, lealtad y responsabilidad mediática.

