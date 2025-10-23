 Kim Kardashian deslumbra con atuendo transparente sin ropa interior
Farándula

Kim Kardashian deja ver de más con transparente atuendo sin ropa interior

La empresaria se dejó ver en las calles de Londres mientras celebraba su 45.º cumpleaños luciendo un atrevido minivestido transparente de la diseñadora turca Dilara Findikoglu.

Kim Kardashian,
Kim Kardashian / FOTO:

Kim Kardashian celebró su 45º cumpleaños en Londres el miércoles por la noche luciendo no uno, sino dos atrevidos minivestidos transparentes de la diseñadora turca Dilara Findikoglu.

La fundadora de Skims, que asistió al estreno en Londres de su nuevo drama legal de Hulu, "All's Fair", horas antes, festejó en la casa del fotógrafo Mert Alas.

Kim Kardashian lució un minivestido ajustado con corsé, una falda transparente, detalles de hebillas occidentales y una borla de cadena colgando del frente, y un sujetador apenas visible hecho de cabello trenzado falso, todo adornado con cuentas plateadas y cristales.

El diseño incluía una gargantilla trenzada a juego, y la estrella de reality llevaba el cabello recogido en un moño trenzado para completar la ilusión.

Kim Kardashian - Instagram

La reunión íntima reunió a la élite de la moda, con la presencia de John Galliano, Kate Moss, FKA Twigs, Sarah Paulson, Naomi Watts y la madre de Kardashian, Kris Jenner.

Más tarde esa misma noche, se cambió a otro minivestido de Findikoglu, esta vez un corsé transparente en tono champán con un corpiño con varillas estructuradas y una minifalda de satén y encaje a juego.

Kim Kardashian - Instagram

Terrible enfermedad 

Kim Kardashian reveló que le diagnosticaron una condición médica aterradora y atribuyó la causa a su estresante divorcio de Kanye West.

La madre de cuatro hijos reveló durante el estreno de la séptima temporada de The Kardashians que, mientras se sometía a una resonancia magnética, los médicos le detectaron un pequeño aneurisma cerebral. Se trata de una protuberancia o abultamiento en un vaso sanguíneo del cerebro.

Los aneurismas cerebrales son comunes y la mayoría no son graves, especialmente si son pequeños.

Sin embargo, deben mantenerse bajo control mediante revisiones periódicas, ya que existe el riesgo de ruptura, lo que podría causar una hemorragia cerebral, conocida como accidente cerebrovascular hemorrágico. Durante el episodio, Kim, de 45 años, le contó a su hermana mayor, Kourtney Kardashian, el hallazgo de los médicos.

