 Kim Kardashian revela su único tatuaje en un lugar íntimo
Farándula

Kim Kardashian muestra su único tatuaje: en un lugar íntimo y que pocos saben

"Nunca deberías ponerle una calcomanía a un Bentley", asegura la empresaria y por eso decidió tatuarse en un lugar escondido.

Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram

Como muy pocas veces lo hace, Kim Kardashian rompió sus propias reglas para hablar del tatuaje secreto que lleva dentro de su labio inferior.

Durante su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el miércoles 25 de septiembre, la socialité y empresaria mostró la marca ante las cámaras. También explicó por qué decidió tatuarse, a pesar de que siempre había descartado la idea.

"Los tatuajes iban en contra de mi ethos", explicó frente a Fallon.  Kim Kardashian recordó que durante años sostuvo que no había manera de que se hiciera un tatuaje y defendía esa postura con una frase que se volvió célebre:

"Nunca deberías ponerle una calcomanía a un Bentley".

Sin embargo, ella revela que la decisión fue tomada de forma impulsiva y estuvo ligada a un momento clave de su carrera: su debut como presentadora de Saturday Night Live en octubre de 2021.

Aquella noche, tras el show, salió de fiesta con un grupo de amigas y todas decidieron hacerse algo especial para recordar el hito.

"Mis amigas y yo nos hicimos tatuajes a juego, todas lo hicieron en las manos, y yo decía: ‘No hay manera de que me haga un tatuaje’", recordó en 2023, cuando reveló por primera vez el tatuaje en su reality The Kardashians.

Foto embed
tatuaje Kim Kardashian - Instagram

Lugar poco común

De acuerdo con Kim Kardashian, ella eligió un sitio poco común y prácticamente invisible: la parte interna de su labio.

"Me lo hice en la boca para que nadie lo viera, pero lo hice con todas mis amigas —un símbolo de infinito— y todas me acompañaron", explicó a Fallon. Al mostrarlo, tiró hacia abajo de su labio inferior y dejó ver el pequeño símbolo en tinta negra.

Aunque el proceso puede asustar a los curiosos, Kardashian aseguró que no sufrió demasiado. "¡No me dolió! Tengo una tolerancia al dolor muy alta", comentó entre risas. De hecho, bromeó con que, en ocasiones, olvida por completo que lo tiene.

"A veces estoy usando hilo dental y de pronto veo algo oscuro en mi boca y pienso: ‘¡Dios mío, qué es eso!’ Y luego digo: ‘Ah, claro, es solo mi tatuaje’", relató divertida.

