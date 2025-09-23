 Cómo identificaron el cuerpo del cantante B-King por sus tatuajes
Farándula

Así encontraron el cuerpo del cantante B-King, por sus tatuajes lo identificaron

La imagen tomada desde la morgue muestra el antebrazo izquierdo del cantante colombiano en donde tenía escrito el nombre de "Adriana".

B-King, Instagram
B-King / FOTO: Instagram

Un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera a su homóloga Claudia Sheinbaum su apoyo para localizar con vida a los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King; y el Jorge Luis Herrera Lemos, 'Regio Clown', la Fiscalía mexicana encontró sus cuerpos sin vida en el municipio de Cocotitlán.

La tarde del lunes 22 de septiembre dio a conocer que los cadáveres encontrados en el Estado de México era de los colombianos reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre.

Familiares B-King y Regio Clown identificaron a los jóvenes en la Fiscalía Especializada en Homicidios de la zona Oriente en Tlalnepantla, Edomex, luego de que se les informara que los artistas habían sido localizados sin vida.

En X, antes Twitter, se dio a conocer la fotografía en la morgue de uno de los brazos del cantante B-King en el que se le ven varios tatuajes por los que la familia lo reconoció.

La imagen muestra el antebrazo izquierdo el artista tenía escrito el nombre de 'Adriana', en el pecho, el rostro de la Virgen María y de Jesús crucificado con lágrimas.

Además, en su brazo derecho tenía tatuada a la Virgen de Guadalupe 'patrona de México', un sarcófago y un triángulo illuminati; y en su mano tenía una calavera.

Foto embed
B-King tatuajes - Instagram

Más detalles

Según dieron a conocer las autoridades mexicanas, se verifica un cartel que apareció cerca de donde estaban los cadáveres firmado presuntamente por la llamada "Familia Michoacana".

El periodista Carlos Jiménez estableció que en el cartel -que tenía letras borrosas por humedad- se señalaba a los dos colombianos como 'vendedores y chapulines'.

Además, llevaba la firma La F.M., haciendo alusión al cartel 'Familia Michoacana'. "Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo", dice el mensaje.

Una de las líneas de investigación que se sigue es que B-King aseguraba ser sobrino de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, capo vinculado al 'clan del Golfo' que pagó cárcel en Estados Unidos y se encuentra recluido en la cárcel La Paz, en Itagüí.

Por su parte, el mandatario colombiano compartió un mensaje tras conocer la noticia del crimen.

Foto embed
Mensaje Gustavo Petro - Instagram

