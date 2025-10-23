Massiel Carrillo Y Famoso Productor en Billboard Latin Music

La cantante y expresentadora guatemalteca, Massiel Carrillo, volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales una fotografía junto al famoso productor musical Sergio George, tomada durante los eventos previos a los Billboard Latin Music Awards 2025 en Miami.
"Dicen que los sueños se cumplen cuando los trabajas con el corazón", escribió Carrillo en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con un mensaje de agradecimiento hacia el productor por sus palabras y por abrir camino a tantos artistas latinos.
Su mensaje rápidamente recibió decenas de comentarios de felicitación y muestras de cariño por parte de sus seguidores.
Una guatemalteca en la gran semana de la música latina
Massiel Carrillo, reconocida en Guatemala por su destacada trayectoria como periodista, presentadora de televisión y modelo, se encuentra en Miami participando en la Semana Billboard de la Música Latina, una serie de eventos que reúnen a artistas, productores y figuras de la industria antes de la esperada gala de premiación que se celebra este jueves 23 de octubre.
A lo largo de su carrera, Carrillo ha sido una de las personalidades guatemaltecas con mayor proyección internacional, representando al país en alfombras rojas, festivales y galas de entretenimiento.
Su participación en la antesala de los Billboard Latin Music Awards refuerza su presencia en el ámbito mediático latinoamericano.
¿Quién es Sergio George?
Sergio George es uno de los productores y arreglistas más influyentes en la música latina contemporánea. Nacido en Nueva York, ha trabajado con leyendas como Marc Anthony, Celia Cruz, La India, Tito Nieves y Prince Royce.
Su estilo y visión han sido fundamentales para modernizar la salsa y fusionarla con sonidos urbanos, pop y tropicales.
A lo largo de su carrera ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y ha sido reconocido por su capacidad para descubrir y potenciar nuevos talentos dentro del género latino. Actualmente, continúa siendo una figura clave en la producción musical y en el desarrollo de artistas emergentes.
Inspiración y presencia latina
La presencia de Massiel Carrillo junto a Sergio George durante la semana de los Billboard simboliza la conexión entre el talento latinoamericano y los grandes nombres de la industria musical.
En un año donde los Billboard Latin Music Awards celebran la diversidad y el empoderamiento artístico, la guatemalteca destacó no solo por su elegancia, sino también por su mensaje de perseverancia y orgullo latino.
Los Billboard Latin Music Awards 2025 se transmitirán este jueves 23 de octubre desde el James L. Knight Center en Miami, con la conducción de Goyo y Javier Poza, y actuaciones de figuras como Daddy Yankee, Ozuna, Peso Pluma, Carlos Vives, Emilia, Grupo Frontera y Laura Pausini, entre otros.
Mira también:
@emisorasunidas897
Patada fallida durante pelea en plena vía se hizo viral. . . #PeleaVial #Motorista #Viral♬ sonido original - Emisoras Unidas