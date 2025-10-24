 Fan cautiva a Belinda en concierto y se vuelve viral
"Foto con el guapo", Fan que cautivó a Belinda en concierto se hace viral

Belinda desató un fenómeno viral al pedir posar junto a César Echeverría en pleno concierto.

Belinda, Redes sociales
Belinda / FOTO: Redes sociales

Durante su presentación el pasado 19 de octubre en las tradicionales Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco, la cantante Belinda protagonizó un momento que en cuestión de horas se volvió tendencia en redes sociales: mientras interpretaba uno de sus éxitos, la artista detuvo la canción, señaló al público y exclamó con entusiasmo: "Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo".

Ese "guapo" resultó ser César Echeverría, un joven originario de Guadalajara cuya identidad fue rápidamente rastreada por usuarios de redes sociales tras viralizarse el clip.

¿Quién es César Echeverría?

Aunque aún circula como tema de curiosidad, este joven aparece en redes sociales como @elpinchecesar_ donde comparte fotografías de viajes y lo que parecen ser sesiones de modelaje; tras el evento, su cuenta ganó miles de seguidores adicionales.

Medios señalan que Echeverría habría encuadrado en el mundo de la moda o el lifestyle gracias a su estética y presencia en imágenes, aunque no se ha confirmado un perfil público detallado de su trayectoria.

El episodio ocurrió en uno de los foros más concurridos de Guadalajara durante las Fiestas de Octubre. Belinda, en pleno show, pareció captar la atención de César desde el escenario, lo que motivó su frase hacia el público.

Enseguida se acercó al joven, posaron juntos para una fotografía y el momento fue compartido por él en Instagram, donde añadió un comentario juguetón: "Prometo ser un buen migajero".

La frase y la imagen alimentaron el entusiasmo de fans y curiosos, y desataron una avalancha de reacciones en TikTok, Instagram y Twitter.

"Ya cambiate el nombre de usuario a #elguapo", fue una de las reacciones en redes sociales.

El video del concierto, que muestra claramente la interacción en vivo, fue captado por asistentes y rápidamente compartido, lo que generó el efecto viral.

Además, la espontaneidad del gesto de Belinda y su cercanía con el público (algo poco habitual en conciertos de gran escala) hizo que el momento fuera percibido como genuino y emotivo.

Las especulaciones también se dispararon: algunos fans soñaron con una "historia de amor emergente", otros simplemente disfrutaron del humor del momento y de ver a la artista bajando de su pedestal para interactuar con un admirador.

Por el momento, ni Belinda ni César han ofrecido declaraciones más allá de lo compartido en redes. Medios han intentado contactar a ambos para saber si la selfie tendrá seguimiento, si habrá otra interacción o si se mantendrá como un momento aislado.

