Mujer intenta abordar auto de Keanu Reeves: ¡era su esposa!

Keanu Reeves vivió un momento de susto cuando fue interceptado por una fanática que intentó ingresar por la fuerza a su automóvil mientras gritaba que era su "esposa divina".
El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2025 y fue captado en video por testigos. El personal de seguridad intervino antes de que la mujer lograra abrir la puerta del vehículo.
"¡Suéltenme! ¡Keanu, soy tu divina esposa!". La escena se tornó aún más caótica cuando la admiradora insistió: "¡Keanu! ¡No dejes que me hagan daño!".
Las imágenes, captadas por otro espectador (@amirmeetsny en TikTok), muestran al actor saludando tímidamente a sus admiradores a la salida del recinto.
En el video, se observa a Keanu Reeves caminando entre el público antes de subir a un auto negro con chofer. En ese momento, una mujer corre hacia el vehículo y comienza a golpear la carrocería para llamar la atención.
Dos hombres intervinieron para apartarla por la fuerza, mientras otra voz gritó: ¡Sáquenla de aquí!
"Deberían conseguir una orden de restricción contra esta mujer", se escucha decir al hombre que grababa el video.
Por fortuna, nadie resultó herido durante el altercado y el equipo de Keanu Reeves logró controlar la situación sin que el actor sufriera ningún daño.
@amirmeetsny
Never seen anything like this at a stage door while waiting for Keanu Reeves at his Broadway play "Waiting For Godot". It's true that it always takes a few crazy fans to ruin it all for us. Congratulated Aziz Ansari on @Good Fortune too #keanureeves #waitingforgodot #thematrix #azizansari #johnwick♬ original sound - AMIRMEETSNY
Debut en Broadway
El episodio se produjo en medio del exitoso regreso teatral de Keanu Reeves, quien actualmente interpreta a Estragon en la nueva producción de Waiting for Godot, el clásico del dramaturgo irlandés Samuel Beckett.
Se trata de su primera participación en Broadway, junto a su amigo y colega Alex Winter, de 60 años, quien da vida a Vladimir.
La obra, dirigida por el premiado Jamie Lloyd (Sunset Boulevard), se estrenó el 13 de septiembre en el Hudson Theatre y permanecerá en cartelera hasta el 4 de enero de 2026.
La puesta en escena también incluye a Brandon J. Dirden (Pozzo), Michael Patrick Thornton (Lucky) y a Zaynn Arora y Eric Williams alternando el papel del niño.