 Pepe Barbero: Labor Altruista en el Hospital Roosevelt
Farándula

Pepe Barbero lleva su labor altruista al Hospital Roosevelt

El guatemalteco ha decidido sumarse a una iniciativa que promete devolver dignidad, esperanza y ánimo a cientos de pacientes del área de encamamiento.

Pepe Barbero, Instagram
Pepe Barbero / FOTO: Instagram

Hospital Roosevelt y Pepe Barbero transforman la solidaridad en acción: instalarán una barbería gratuita para pacientes hospitalizados 

El Hospital Roosevelt está a punto de convertirse en un referente nacional no solo en atención médica, sino también en humanidad y transformación social.

En un gesto sin precedentes, la Academia de Barbería Pepe Barbero ha decidido sumarse a una iniciativa que promete devolver dignidad, esperanza y ánimo a cientos de pacientes hospitalizados.

Lo que comenzó como una simple propuesta de colaboración ha evolucionado en un proyecto revolucionario: la instalación de una barbería dentro del propio hospital, donde los pacientes del área de encamamiento podrán recibir cortes de cabello gratuitos.

Hospital Roosevelt Pepe Barbero - Facebook Samuel Orozco

Una barbería que sana el alma

El impulsor de esta iniciativa, Pepe Barbero, es ampliamente reconocido por su compromiso con la comunidad y su visión altruista de la profesión.

Con el apoyo de su equipo de instructores y alumnos, busca demostrar que la barbería puede ser mucho más que estética: puede ser una herramienta de consuelo, autoestima y motivación para quienes atraviesan momentos difíciles.

"Mi intención no es solo cortar cabello, sino llevar un poco de esperanza a quienes lo necesitan. Cada corte puede ser una oportunidad para recordarles que no están solos", expresó Pepe Barbero al presentar el proyecto.

Pepe Barbero - Facebook Samuel Orozco

El Hospital Roosevelt, uno de los centros de salud más importantes del país, ha recibido con entusiasmo la propuesta, destacando su valor humano y su potencial para mejorar el bienestar emocional de los pacientes.

El proyecto será financiado al 100% por la Academia de Barbería Pepe Barbero, reafirmando su compromiso de servir sin esperar nada a cambio.

Este espacio especial dentro del hospital no solo ofrecerá cortes de cabello, sino también un entorno de empatía y respeto, donde la interacción entre barberos y pacientes se convertirá en una forma de acompañamiento emocional.

Pepe Barbero - Facebook Samuel Orozco

