'La Estación del Terror' en Museo del Ferrocarril

Cuando cae la noche entre los antiguos pasillos y rieles del Museo del Ferrocarril, el silencio del pasado se convierte en susurros de terror. Así lo propone la edición 2025 de La Estación del Terror 2025, una experiencia inmersiva que mezclará historia, suspenso y personajes del cine que regresan para perseguirte en un escenario real: el recinto de la antigua estación central del ferrocarril en la zona 1.
Una propuesta que rompe esquemas
Según los organizadores, la actividad está diseñada para generar "emoción intensa" y retar a los visitantes a atravesar, durante varios minutos, un entorno de oscuridad poblado de figuras siniestras, sonidos imprevistos y escenarios inspirados en películas de horror.
La apuesta es clara: ser algo más que un paseo por el museo, para convertirse en una vivencia que mezcla lo lúdico con lo aterrador.
El evento se llevará a cabo durante cuatro noches en octubre: viernes 24, sábado 25, jueves 30 y viernes 31. Cada noche ofrecerá cuatro funciones: 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas.
Las entradas tienen un precio de Q100 por persona pero por el momento el Museo del Ferrocarril informó que todas se encuentran agotadas.
Para quienes lleguen en vehículo, el parqueo disponible está en la 10ª Avenida y 21 Calle, Zona 1, con una tarifa fija de Q20 por vehículo.
Debido a la demanda de la actividad muchos usuarios solicitan nuevas fechas.
Recomendaciones y restricciones
Para las personas que ya cuentan con sus entradas, el Museo del Ferrocarril brindó algunas recomendaciones: No es una experiencia indicada para todos: menores de 10 años, mujeres embarazadas, personas con problemas cardíacos o personas con movilidad reducida no deben participar.
Los organizadores explican que la intensidad de la experiencia —oscuridad, sustos, efectos y desplazamientos— podría resultar inapropiada para estos grupos.
¿Qué te espera adentro?
Dentro del recorrido los visitantes recorrerán antiguos vagones, patios ferroviarios y pasillos del museo donde personajes icónicos del género de terror, desde payasos siniestros hasta figuras inspiradas en películas de exorcismos, los acecharán en medio de la penumbra. La experiencia también incluye un área para fotografías, puestos de comida y bebidas para completar el ambiente.
Además, se anuncia que habrá un paseo en tren exprés dentro del museo como parte de la propuesta para aumentar la tensión del recorrido.
