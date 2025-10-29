Mario Búcaro es el nuevo director de Miss Universe

La Organización Miss Universe (MUO) anunció este miércoles el nombramiento del diplomático guatemalteco Mario Búcaro como su nuevo director ejecutivo, marcando una nueva etapa tras la salida de Anne Jakrajutatip en junio pasado.
Búcaro, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, asumirá la dirección global del certamen con el objetivo de fortalecer su proyección internacional, promover el liderazgo femenino e impulsar la reestructuración administrativa que incluye el traslado de su sede a Ciudad de México.
Más detalles
La Organización Miss Universe (MUO) abrió un nuevo capítulo en su historia al confirmar oficialmente que Mario Búcaro, reconocido diplomático y exministro guatemalteco, asume el cargo de director ejecutivo (CEO) de la franquicia global.
La designación llega tras la renuncia de la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, quien dejó el puesto el pasado 20 de junio de 2025, después de liderar una profunda transformación en la estructura y visión del concurso.
El anuncio se realizó mediante un comunicado de prensa difundido por la MUO, en el que se destacó la amplia experiencia diplomática de Búcaro y su papel en la expansión internacional de la marca.
Desde enero de 2024, el guatemalteco se desempeñaba como Vicepresidente de Relaciones Internacionales de Miss Universe, liderando la iniciativa "Más allá de la corona", un programa centrado en el impacto social y la inclusión de las mujeres en espacios de liderazgo.
Búcaro, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala durante la administración de Alejandro Giammattei, tendrá ahora bajo su responsabilidad la supervisión de contratos, políticas y licenciamientos de la franquicia, además de dirigir la relocalización de la sede corporativa de Miss Universe, que pasará de Nueva York a Ciudad de México.
Según la organización, esta mudanza busca reforzar la presencia del certamen en América Latina, una región clave para su expansión, mientras que la sucursal en Tailandia continuará a cargo del contenido y la producción interna.
El diplomático guatemalteco también será responsable de la Fundación Miss Universo, entidad que coordina programas de empoderamiento y liderazgo femenino a nivel global. Entre sus prioridades se incluyen la ampliación de alianzas estratégicas con empresas y gobiernos, la innovación en formatos de competencia y la sostenibilidad del certamen.
Miss Universe 2025
El Miss Universe 2025 se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, donde más de 80 concursantes competirán por la corona. La edición de 2026 ya tiene sede confirmada en Puerto Rico, marcando el regreso del certamen al Caribe.
