 Mario Búcaro es el nuevo director de Miss Universe
Farándula

Mario Búcaro, exministro guatemalteco, es nombrado nuevo director ejecutivo de Miss Universe

El diplomático guatemalteco fue nombrado nuevo director ejecutivo de la Organización Miss Universe (MUO), tras la renuncia de la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

Compartir:
Mario Búcaro nuevo director ejecutivo de Miss Universe, Redes sociales
Mario Búcaro nuevo director ejecutivo de Miss Universe / FOTO: Redes sociales

La Organización Miss Universe (MUO) anunció este miércoles el nombramiento del diplomático guatemalteco Mario Búcaro como su nuevo director ejecutivo, marcando una nueva etapa tras la salida de Anne Jakrajutatip en junio pasado.

Búcaro, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, asumirá la dirección global del certamen con el objetivo de fortalecer su proyección internacional, promover el liderazgo femenino e impulsar la reestructuración administrativa que incluye el traslado de su sede a Ciudad de México.

Más detalles

La Organización Miss Universe (MUO) abrió un nuevo capítulo en su historia al confirmar oficialmente que Mario Búcaro, reconocido diplomático y exministro guatemalteco, asume el cargo de director ejecutivo (CEO) de la franquicia global.

La designación llega tras la renuncia de la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, quien dejó el puesto el pasado 20 de junio de 2025, después de liderar una profunda transformación en la estructura y visión del concurso.

El anuncio se realizó mediante un comunicado de prensa difundido por la MUO, en el que se destacó la amplia experiencia diplomática de Búcaro y su papel en la expansión internacional de la marca.

Desde enero de 2024, el guatemalteco se desempeñaba como Vicepresidente de Relaciones Internacionales de Miss Universe, liderando la iniciativa "Más allá de la corona", un programa centrado en el impacto social y la inclusión de las mujeres en espacios de liderazgo.

Búcaro, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala durante la administración de Alejandro Giammattei, tendrá ahora bajo su responsabilidad la supervisión de contratos, políticas y licenciamientos de la franquicia, además de dirigir la relocalización de la sede corporativa de Miss Universe, que pasará de Nueva York a Ciudad de México.

Según la organización, esta mudanza busca reforzar la presencia del certamen en América Latina, una región clave para su expansión, mientras que la sucursal en Tailandia continuará a cargo del contenido y la producción interna.

Foto embed
Mario Búcaro Miss Universe - Redes sociales

El diplomático guatemalteco también será responsable de la Fundación Miss Universo, entidad que coordina programas de empoderamiento y liderazgo femenino a nivel global. Entre sus prioridades se incluyen la ampliación de alianzas estratégicas con empresas y gobiernos, la innovación en formatos de competencia y la sostenibilidad del certamen.

Foto embed
Miss Universe comunicado oficial - Redes sociales

Miss Universe 2025

El Miss Universe 2025 se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, donde más de 80 concursantes competirán por la corona. La edición de 2026 ya tiene sede confirmada en Puerto Rico, marcando el regreso del certamen al Caribe.

Mira también:

@emisorasunidas897

#VueltaGuateEU | Marco Tulio Ipuerto nos comparte todos los pormenores de lo que dejó la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, y hace un análisis de lo que depara el sexto capítulo del evento ciclístico más importante de la región 🚴🏻🏁 Patrocinado por Revive Hidro Energy, que acompaña a los que viven el deporte en serio.💧Hidratación, electrolitos y energía natural. 💪🏼

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

CC deja sin efecto orden del juez Orellana sobre nulidad de Semillat
Nacionales

CC deja sin efecto orden del juez Orellana sobre nulidad de Semilla

02:36 PM, Oct 29
Colombia se lleva una nueva etapa de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Colombia se lleva una nueva etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

01:11 PM, Oct 29
MP confirma orden de captura contra exministro de Gobernaciónt
Nacionales

MP confirma orden de captura contra exministro de Gobernación

01:45 PM, Oct 29
Mario Búcaro, exministro guatemalteco, es nombrado nuevo director ejecutivo de Miss Universet
Farándula

Mario Búcaro, exministro guatemalteco, es nombrado nuevo director ejecutivo de Miss Universe

12:43 PM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosEE.UU.Seguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos