 Karol G Enciende Redes con su Sexy Sesión para Diesel
Farándula

Karol G hace arder las redes con su candente sesión para Diesel

La cantante colombiana y la famosa marca italiana lanzan en conjunto una colección cápsula inspirada en "Tropicoqueta".

Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

Karol G y Diesel se unieron para lanzar una colección cápsula de nueve piezas limitadas que se combinan entre sí, fusionando el estilo personal de la artista.

La colección encarna el estilo personal audaz, versátil y vanguardista de la cantante colombiana, según ha anunciado Diesel a través de sus redes sociales.

La inspiración para esta colaboración proviene de su nuevo álbum, "Tropicoqueta", lanzado en junio, y de los gráficos utilizados en él. Los estampados de flores de loto y cocos desempeñan un papel protagonista en la colección, junto con el color naranja.

"LATINA FOREVA es más que una frase en esta colaboración: representa a Karol abrazando sus raíces, fuerza y energía con orgullo" afirma la marca en su cuenta Instagram.

La paleta de la colección está dominada por el color naranja característico del álbum, con estampados de flor de loto y coco que reflejan el espíritu vibrante y la energía latina de Karol G.

La selección incluye prendas de mezclilla, swimwear y accesorios diseñados para celebrar la identidad y el poder de expresarse a través de la moda.

La alianza llega en una etapa de gran consolidación para Karol G: tras su aparición en el Victoria’s Secret Fashion Show, se alista para presentarse en Coachella 2025, donde será una de las artistas principales.

Foto embed
Karol G - Instagram

En sus palabras

El resultado es una cápsula que abarca desde un bikini metalizado de color naranja y una camiseta con estampado floral hasta una chaqueta de motorista de denim gris. Accesorios como gorras, gafas de sol y un bolso Double-D diseñado por la propia cantante completan la colección.

"Esta colección con Diesel es muy especial para mí", ha declarado Karol G.

"Para mí, Diesel representa todo lo que es Tropicoqueta: libertad, autorrealización y salir de la zona de confort. Llevo mucho tiempo admirando la marca, así que me pareció el momento perfecto para llevar el mundo de Tropicoqueta al universo de la moda de su mano".

La colaboración de Diesel con Karol G está disponible desde el 29 de octubre en tiendas seleccionadas de Diesel y en su tienda online, así como en distribuidores seleccionados.

