Sydney Sweeney deslumbra en vestido transparente sin sostén

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las artistas más sensuales de la época, con una figura natural de envidia que deja a más de uno con la boca abierta.
La noche del 29 de octubre de 2025, Sydney Sweeney fue una de las protagonistas del evento Variety Power of Women en Los Ángeles, donde fue reconocida como una de las homenajeadas principales.
La actriz, conocida por su papel en Euphoria, desfiló por la alfombra roja con un vestido plateado transparente y sin sujetador, una elección que atrajo la atención de los medios y marcó tendencia en la gala.
El diseño, de corte ceñido y detalles brillantes, dejaba ver su figura y se complementó con pendientes largos y anillos plateados.
Además, Sydney Sweeney lució un nuevo corte de cabello rubio platinado en un bob que enmarcó su rostro, mientras que su maquillaje resaltó por un estilo natural con mejillas rosadas, labios nude y pestañas marcadas.
Durante su paso por la alfombra roja, Sydney posó para fotos con Jamie Lee Curtis y Sharon Stone, y junto con Christy Martin, la boxeadora de la vida real a la que interpreta en la nueva película Christy.
Defiende lo natural
Antes de la ceremonia, Sydney Sweeney conversó con Variety sobre su postura frente a la cirugía estética, afirmando que nunca se ha sometido a ningún procedimiento y que le aterran las agujas.
"No tengo tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia", aseguró.
Además, reflexionó sobre la percepción pública de su imagen y el papel de los estereotipos en la industria.
"Interpreto a muchos personajes divisivos y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Cuando dicen ‘es un símbolo sexual’ o ‘está explotando eso’, en realidad solo me siento bien conmigo misma y lo hago por mí, porque me siento fuerte", explicó.
La agenda de Sydney Sweeney ha estado especialmente activa en los días previos y posteriores al evento. Un día antes, asistió a la Serie Mundial en Los Ángeles, donde apoyó a los Dodgers luciendo la camiseta del equipo y compartió imágenes en sus redes sociales