 Sydney Sweeney deslumbra en vestido transparente sin sostén
Farándula

Sydney Sweeney deja ver sus atributos en transparente vestido sin ropa interior

La actriz dejó sin aliento a todos en el evento Power of Women 2025 con un atuendo bastante sensual y que resaltaba sus poderosas curvas

Compartir:
Sydney Sweeney, EFE
Sydney Sweeney / FOTO: EFE

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las artistas más sensuales de la época, con una figura natural de envidia que deja a más de uno con la boca abierta. 

La noche del 29 de octubre de 2025, Sydney Sweeney fue una de las protagonistas del evento Variety Power of Women en Los Ángeles, donde fue reconocida como una de las homenajeadas principales.

La actriz, conocida por su papel en Euphoria, desfiló por la alfombra roja con un vestido plateado transparente y sin sujetador, una elección que atrajo la atención de los medios y marcó tendencia en la gala.

El diseño, de corte ceñido y detalles brillantes, dejaba ver su figura y se complementó con pendientes largos y anillos plateados.

Además, Sydney Sweeney lució un nuevo corte de cabello rubio platinado en un bob que enmarcó su rostro, mientras que su maquillaje resaltó por un estilo natural con mejillas rosadas, labios nude y pestañas marcadas.  

Durante su paso por la alfombra roja, Sydney posó para fotos con Jamie Lee Curtis y Sharon Stone, y junto con Christy Martin, la boxeadora de la vida real a la que interpreta en la nueva película Christy.

Foto embed
Sydney Sweeney - Variety
Foto embed
Sydney Sweeney - Variety

Defiende lo natural

Antes de la ceremonia, Sydney Sweeney conversó con Variety sobre su postura frente a la cirugía estética, afirmando que nunca se ha sometido a ningún procedimiento y que le aterran las agujas.

"No tengo tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia", aseguró.

Además, reflexionó sobre la percepción pública de su imagen y el papel de los estereotipos en la industria.

"Interpreto a muchos personajes divisivos y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Cuando dicen ‘es un símbolo sexual’ o ‘está explotando eso’, en realidad solo me siento bien conmigo misma y lo hago por mí, porque me siento fuerte", explicó.

La agenda de Sydney Sweeney ha estado especialmente activa en los días previos y posteriores al evento. Un día antes, asistió a la Serie Mundial en Los Ángeles, donde apoyó a los Dodgers luciendo la camiseta del equipo y compartió imágenes en sus redes sociales  

En Portada

Arévalo señala fallo de CC como un duro golpe al intento de golpet
Nacionales

Arévalo señala fallo de CC como un "duro golpe al intento de golpe"

07:59 AM, Oct 30
Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025

09:23 AM, Oct 30
Guatemala expone ante la OEA intentos de promover un golpe de Estado; países expresan respaldot
Nacionales

Guatemala expone ante la OEA "intentos de promover un golpe de Estado"; países expresan respaldo

09:21 AM, Oct 30
Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisiónt
Nacionales

Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisión

08:46 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos