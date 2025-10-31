Documental: Juan Gabriel y el abuso por un sacerdote

El nuevo documental de Juan Gabriel, titulado "Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero", llegó a la plataforma Netflix el jueves 30 de octubre con una mirada inédita y profundamente personal sobre la vida del "Divo de Juárez".
La producción, dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, recorre en cuatro capítulos la trayectoria de Alberto Aguilera Valadez —su nombre real— desde su infancia, su ascenso, hasta su consagración como ícono de la música latina.
Lo que ha generado especial atención es una confesión impactante que aparece en el primer episodio: el documental revela que Juan Gabriel sufrió abuso sexual por parte de un sacerdote cuando tenía apenas 13 años.
Este testimonio emerge entre el amplio archivo personal que el artista registró durante décadas, y que la producción ha revisado cuidadosamente. De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie ofrece un "acceso sin precedentes a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear".
La vida de Juan Gabriel estuvo marcada tanto por sus éxitos musicales como por su historia personal complicada. Desde raíces humildes en Ciudad Juárez hasta los escenarios más grandes de México, su trayectoria rompió moldes en múltiples frentes. El documental profundiza en esa dualidad: el artista que todos conocen y el hombre que vivió heridas profundas.
Tal como explicó María José Cuevas, la directora, "van a conocer a la persona, a Alberto Aguilera, sin filtros y desde su punto de vista". El proyecto se realizó con material sumamente personal: miles de horas de video, audio y fotografías, muchas de las cuales el mismo cantante filmó o guardó, consciente de que su propia historia algún día sería contada.
Este estreno, además de rendir homenaje a su legado musical, busca abrir una conversación necesaria sobre la vulnerabilidad, la superación y el costo personal del éxito. Para muchos, la revelación del abuso añade una dimensión más compleja y humana al artista que interpretó himnos como "Querida" o "Amor Eterno".
La serie estará disponible en Netflix a partir del 30 de octubre de 2025 y consta de cuatro episodios que se estrenarán semanalmente.
