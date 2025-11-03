 Fans de Ricardo Arjona en México denuncian estafa en boletos
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

A través de un comunicado, el Fans Club Oficial "Sin Daños A Terceros" México, denuncia a Claudia Alonzo, por aprovecharse de la confianza y cometer fraude que los afectó "emocional y económicamente".

Compartir:
Ricardo Arjona en Guatemala, Foto cortesía
Ricardo Arjona en Guatemala / FOTO: Foto cortesía

Un club de fans de México denunció haber sido víctima de una estafa al comprar 12 entradas para asistir al concierto de Ricardo Arjona en Guatemala.

Según relataron, Claudia María Alonzo Pacheco les vendió los boletos, recibió el dinero y nunca los entregó.

"Queremos informar, con profunda tristeza, que miembros de nuestro club de fans ha sido víctima de una estafa relacionada con la compra de boletos para la residencia "Lo Que El SECO No Dijo en Guatemala.

Durante este proceso se adquirieron entradas a través de la señora Claudia María Alonzo Pacheco, quien, aprovechándose de la confianza, así como de nuestra ilusión, amor y pasión por Ricardo Arjona, realizó un fraude que nos ha afectado emocional y económicamente", señalaron.

De acuerdo con el Club de Fans Oficial "Sin Daños a Terceros" México, se compraron 12 boletos, mismos que no fueron entregados.

"Queremos dejar claramente establecido que Ricardo Arjona, su equipo de trabajo, Metamorfosis y la producción del evento no tienen ninguna relación con esta situación. Esta lamentable experiencia es responsabilidad exclusiva de la persona que actuó de manera deshonesta, y en ningún momento involucra al artista, ni a su equipo", indican en el comunicado.

Luego finalizan señalando lo siguiente: "Nuestro cariño, respeto y admiración por Ricardo Arjona permanecen intactos. Seguimos unidos como comunidad, más fuertes que nunca, recordando que el verdadero espíritu del fandom está en el amor sincero por la música, la inspiración y los valores que él representa".

Apoyo total

La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala inició en completo éxito, a través de las redes sociales decenas de fans compartieron imágenes del concierto, algunos fueron replicado por el mismo artista.

Sin embargo, uno acaparó más su atención. Su hija, Adria Arjona, envió un mensaje a su padre en redes sociales como una felicitación cargada de emoción.

Con motivo de la gira que su padre inició el pasado 31 de octubre, Adria publicó un emotivo video con imágenes del espectáculo, acompañado del mensaje: "Te amo, papá".

Foto embed
Ricardo Arjona mensaje de su hija - Facebook

Adria es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la ex Miss Puerto Rico Leslie Torres. Ha sobresalido en su carrera en Hollywood y fue seleccionada como una de las latinas más bellas por People.

Durante el concierto, se proyectaron imágenes de Adria mientras Arjona interpretaba Mujer, una canción dedicada a ella.

Foto embed
Mensaje Adria Arjona Día del Padre - Instagram

En Portada

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el áreat
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el área

07:19 AM, Nov 03
Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

07:42 AM, Nov 03
Trump cree que los días de Maduro en Venezuela están contadost
Internacionales

Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"

08:45 AM, Nov 03
Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletost
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

08:24 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos