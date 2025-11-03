Fans de Ricardo Arjona en México denuncian estafa en boletos

Un club de fans de México denunció haber sido víctima de una estafa al comprar 12 entradas para asistir al concierto de Ricardo Arjona en Guatemala.
Según relataron, Claudia María Alonzo Pacheco les vendió los boletos, recibió el dinero y nunca los entregó.
"Queremos informar, con profunda tristeza, que miembros de nuestro club de fans ha sido víctima de una estafa relacionada con la compra de boletos para la residencia "Lo Que El SECO No Dijo en Guatemala.
Durante este proceso se adquirieron entradas a través de la señora Claudia María Alonzo Pacheco, quien, aprovechándose de la confianza, así como de nuestra ilusión, amor y pasión por Ricardo Arjona, realizó un fraude que nos ha afectado emocional y económicamente", señalaron.
De acuerdo con el Club de Fans Oficial "Sin Daños a Terceros" México, se compraron 12 boletos, mismos que no fueron entregados.
"Queremos dejar claramente establecido que Ricardo Arjona, su equipo de trabajo, Metamorfosis y la producción del evento no tienen ninguna relación con esta situación. Esta lamentable experiencia es responsabilidad exclusiva de la persona que actuó de manera deshonesta, y en ningún momento involucra al artista, ni a su equipo", indican en el comunicado.
Luego finalizan señalando lo siguiente: "Nuestro cariño, respeto y admiración por Ricardo Arjona permanecen intactos. Seguimos unidos como comunidad, más fuertes que nunca, recordando que el verdadero espíritu del fandom está en el amor sincero por la música, la inspiración y los valores que él representa".
Apoyo total
La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala inició en completo éxito, a través de las redes sociales decenas de fans compartieron imágenes del concierto, algunos fueron replicado por el mismo artista.
Sin embargo, uno acaparó más su atención. Su hija, Adria Arjona, envió un mensaje a su padre en redes sociales como una felicitación cargada de emoción.
Con motivo de la gira que su padre inició el pasado 31 de octubre, Adria publicó un emotivo video con imágenes del espectáculo, acompañado del mensaje: "Te amo, papá".
Adria es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la ex Miss Puerto Rico Leslie Torres. Ha sobresalido en su carrera en Hollywood y fue seleccionada como una de las latinas más bellas por People.
Durante el concierto, se proyectaron imágenes de Adria mientras Arjona interpretaba Mujer, una canción dedicada a ella.