¿Infidelidad de Yamal? Modelo involucrada con Nicki Nicole

Ella es la supuesta modelo con la que Lamine Yamal habría sido infiel a Nicki Nicole

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole habría llegado a su fin en medio de rumores de infidelidad que apuntan a la modelo italiana Anna Gegnoso.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, Redes sociales
Lamine Yamal y Nicki Nicole / FOTO: Redes sociales

En medio de la inesperada separación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, ha salido a la luz el nombre de la joven modelo italiana Anna Gegnoso como figura central de los rumores de infidelidad que habrían precipitado el fin del romance.

Aunque el futbolista lo ha desmentido, la atención mediática no se detiene y los detalles de su supuesta implicación se multiplican en redes y medios.

Más detalles

El romance entre el joven astro del FC Barcelona, Lamine Yamal, de 18 años, y la cantante argentina Nicki Nicole, de 25, había acaparado titulares desde su confirmación pública el pasado mes de agosto.

Sin embargo, el lunes 3 de noviembre de 2025, ambos anunciaron su ruptura, lo que de inmediato provocó una ola de especulación sobre los motivos.

Aunque muchos lo califican como un romance fugaz, otros han comentado que la edad de Lamine no es la adecuada para formalizar una relación y que Nicki Nicole ya podía esperar lo que pasaría.

¿Quién es Anna Gegnoso?

De acuerdo con diversos medios internacionales, la modelo e influencer italiana Anna Gegnoso figura como la persona con la que supuestamente Yamal mantuvo un encuentro durante un viaje a Milán, justo en las fechas previas a la ruptura.

Gegnoso acumula alrededor de 700 000 seguidores en Instagram y más de 1.7 millones en TikTok, lo que la ha convertido en una figura de presencia notable en el mundo digital.

Según publicaciones del paparazzi Jordi Martín, Yamal habría viajado a Milán tras una derrota del Barcelona, se habría hospedado en el hotel Armani —el mismo en el que según versiones estaba Gegnoso— y en una fiesta privada habría coincidido con la modelo en cuestión.

No obstante, tanto Yamal como Nicki Nicole han negado que la ruptura haya sido consecuencia de una infidelidad. El jugador aseguró que "no fue por ninguna infidelidad, simplemente nos hemos separado".

Por su parte, la cantante enfatizó que "siendo alguien le hubiese sido infiel, sería la primera en aclararlo".

Reacciones en redes sociales

La divulgación del nombre de Anna Gegnoso como "la tercera en discordia" desató un nuevo capítulo en la cobertura mediática del caso. Mientras algunos usuarios acusaron al futbolista de haber cruzado un límite en la discreción de su vida privada, otros señalaron que la joven modelo no ha emitido declaración alguna, lo que alimenta aún más la especulación.

Más allá del morbo mediático, el episodio toca varios temas que resonaron como la diferencia de edad entre Yamal y Nicki Nicole (7 años); y la presión pública sobre jóvenes estrellas deportivas.

