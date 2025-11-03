 'La Chupitos' Denuncia Racismo en Hotel de EE. UU.
Farándula

"La Chupitos" denuncia que fue víctima de racismo en hotel de Estados Unidos

La famosa comediante Liliana Arriaga documentó a través de sus redes sociales el incómodo momento que vivió con la empleada del hotel en Texas.

La Chupitos,
La Chupitos / FOTO:

La reconocida comediante mexicana Liliana Arriaga, famosa por su personaje "La Chupitos", denunció haber sido víctima de un presunto acto de racismo en un hotel en Estados Unidos.

Según reveló la actriz, ella asistió al hotel Holiday Inn de Corpus Christi, Texas, donde asegura que una empleada del establecimiento la amenazó con reportarla ante las autoridades migratorias del país norteamericano. 

"La Chupitos" compartió mediante un video publicado en sus redes sociales que, durante su estancia en el hotel en Texas, ocurrió un incidente de trato discriminatorio. Según su testimonio:

Al pedir unos minutos adicionales para desocupar la habitación, se topó con lo que ella describió como un trato "muy racista".  "Nos tocó un personal muy racista... Nos dijo que nos iba a echar al ICE", contó La Chupitos.

Una empleada del hotel le habría dicho que la "iba a echar al ICE" (agencia migratoria de Estados Unidos) si no se retiraba del cuarto.

"Gracias a Dios tenemos papeles, pero de ese tipo de personas que no son felices y no dejan ser felices a los demás", expresó "La Chupitos" en su mensaje.

Repercusiones del caso

La denuncia de Liliana Arriaga ha generado reacciones tanto en medios mexicanos como en redes sociales:

El tema fue retomado este lunes en el programa Sale el Sol, donde los conductores Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado comentaron el caso y mostraron el video original de la comediante.

Los periodistas coincidieron en que la actitud del personal del hotel fue inaceptable y destacaron la importancia de visibilizar este tipo de situaciones para evitar que se repitan.

Hasta el momento, La Chupitos no ha informado si procederá legalmente o presentará una queja formal contra el establecimiento.

Sin embargo, su denuncia pública ha servido para abrir nuevamente el debate sobre el racismo y la discriminación que enfrentan los latinos en Estados Unidos

Liliana Arriaga, "La Chupitos". es una figura pública que ha construido su trayectoria en México y también trabaja en Estados Unidos.

