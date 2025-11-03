MP Investiga Fraudes en Boletos para Ver a Ricardo Arjona

La expectación por los conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala ha llevado a una situación problemática: la venta de boletos falsificados.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación enfocada a detectar y sancionar a quienes están involucrados en la venta de entradas ilegítimas para los recitales del cantautor guatemalteco.
Una persona guatemalteca habría vendido entradas para serie de conciertos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, pero los boletos son falsos.
El Ministerio Público instaló un stand en el lugar de los eventos para recibir las denuncias y brindar asesoría a las víctimas de estafas por estas prácticas durante los eventos musicales.
En las denuncias se menciona que recibieron los supuestos boletos, pero estos resultaron ser falsos y otros que hicieron el pago pero no recibieron ninguna entrada.
Fans lanzan comunicado
En un comunicado conjunto, los presidentes de los clubes de fans oficiales del artista a nivel mundial expresaron su "total solidaridad" con quienes resultaron afectados por la compra fraudulenta de boletos para los shows que Ricardo Arjona ofrecerá en octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Los señalamientos no solo están en el MP, también en redes sociales. Personas afectadas y clubs de fans de Arjona, han alertado sobre la estafa y mencionan como responsable a Claudia María Alonzo Pacheco.
De acuerdo con el Club de Fans Oficial "Sin Daños a Terceros" México, se compraron 12 boletos, mismos que no fueron entregados.
"Queremos dejar claramente establecido que Ricardo Arjona, su equipo de trabajo, Metamorfosis y la producción del evento no tienen ninguna relación con esta situación. Esta lamentable experiencia es responsabilidad exclusiva de la persona que actuó de manera deshonesta, y en ningún momento involucra al artista, ni a su equipo", indican en el comunicado.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7