Ricardo Montaner regresa a los escenarios: ¿llegará a Guatemala?

Tras varios años ausente de los grandes escenarios, el cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner reveló el lunes que emprenderá una gira mundial titulada "El Último Regreso World Tour 2026", que arrancará el 21 de febrero en Buenos Aires y abarcará más de veinte ciudades de América y Europa. Sin embargo, Guatemala aún no figura dentro del itinerario oficial.
Con una mezcla de emoción, nostalgia y compromiso artístico, Ricardo Montaner, artista con más de 40 años de trayectoria, lanzó oficialmente su nuevo espectáculo mundial.
La gira El Último Regreso, según comunicó su equipo, tiene como objetivo reencontrar al cantante con su público, repasar su legado y dar "un salto renovado" en esta etapa de su carrera.
La primera fecha ya confirmada es el 21 de febrero de 2026 en Buenos Aires, Argentina, como punto de partida del tour. De allí la gira se expandirá hacia Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México —donde tendrá "más de una decena de fechas entre abril y mayo" según el anuncio oficial—, así como Ecuador, Perú y Chile.
Posteriormente, en agosto y septiembre, Montaner se presentará en Estados Unidos y República Dominicana antes de tomar Europa, con paradas previstas en España, Francia e Italia.
Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención de sus fanáticos centroamericanos es que Guatemala no aparece por ahora en la lista de países visitados, lo que deja abierta la posibilidad de futuras fechas adicionales.
Su legado musical
Ricardo Montaner es una figura clave de la música en español. Nacido en Argentina, criado en Venezuela, cuenta con una discografía de alrededor de 25 álbumes de estudio y una trayectoria que ya supera las cuatro décadas.
Entre sus reconocimientos destacan el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y a la Mejor Canción Tropical en 2021, por "Dios así lo quiso". Su repertorio incluye himnos como "Me va a extrañar", "Tan enamorados" y "Déjame llorar", canciones que forman parte del acervo sentimental de varias generaciones.
Para quienes asistirán al tour, Montaner promete un espectáculo que combine lo mejor de su catálogo con una puesta en escena emocionalmente cargada. Más allá de la música, será una experiencia de conexión, recuerdos y reencuentro.
