 Salma Hayek deslumbra con sexy escote y atrevido look
Farándula

Salma Hayek hace delirar a sus fans con un sexy escote en atrevido look

La actriz mexicana optó por un modelo con un verde muy llamativo para acudir a una gala en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Salma Hayek, Facebook
Salma Hayek / FOTO: Facebook

Salma Hayek deslumbró a su pasó por la LACMA Art+Film Gala 2025 con un look que acaparó todas las miradas,  acompañada de su esposo, el magnate francés Francois-Henri Pinault.  

Para la ocasión tan especial en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas en inglés), la actriz nominada al Oscar lució un espectacular vestido Gucci de lentejuelas en color verde.

El vestido de manga larga acampanada tenía un gran escote v con el torso ajustado y una falsa larga con caída, destacando así la silueta curvilínea de Salma Hayek.

Foto embed
Salma Hayek - Instagram

El verde lima, lejos de ser una elección convencional, fue el gran protagonista de la noche. En medio de una paleta dominada por tonos metálicos y negros, Salma Hayek apostó por un tono vibrante, casi eléctrico, que evocaba tanto la frescura como el lujo  

"Una hermosa noche en la LACMA Art + Film Gala con @Gucci celebrando la increíble e inspiradora #RyanCoogler y #MaryCorse ???", escribió la actriz en su Instagram.  

Las joyas de Boucheron —un collar con piedras rojas que contrastaban con el verde intenso del vestido— fueron el golpe maestro.  

Foto embed
Salma Hayek - Facebook

Fiel admirador

Uno de los momentos más peculiares de su llegada fue cuando Salma Hayek posó en solitario para las cámaras. A una distancia prudente, su esposo la esperaba pacientemente, en un gesto de caballerosidad y al mismo tiempo de admiración.

Foto embed
Salma Hayek - Facebook

A su llegada al evento, posaron para los fotógrafos e intercambiaron miradas cómplices, gestos cariñosos y unas que otras palabras que dejan ver la solidez de su matrimonio, el cual se ha caracterizado por ser uno de los más estables de la industria. 

Durante la velada, Salma Hayek convivió con varias celebridades de Hollywood. La estrella de Frida se encontró con Demi Moore, protagonista de La Sustancia, además de Cynthia Erivo, protagonista de Wicked. 

