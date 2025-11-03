 Robot Humanoide Sorprende Vestido de Chavo del 8
Farándula

VIDEO. Robot humanoide sorprende a transeúntes al lucir vestido de "Chavo del 8"

El robot fue captado caminando y hasta atendiendo clientes en una taquería, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Compartir:
Robot Chavo del Ocho, Redes sociales
Robot Chavo del Ocho / FOTO: Redes sociales

Un autómata vestido como el emblemático personaje televisivo "El Chavo del 8" ha revolucionado el internet y las calles de Tamaulipas.

El robot, conocido como Chat-BoT, fue captado caminando y hasta atendiendo clientes en una taquería, lo que desató una ola de viralidad, memes y conversación sobre la fusión entre cultura popular y robótica.

Un video que se volvió viral

El episodio trascendió cuando un video publicado en redes sociales, principalmente en X (antes Twitter), TikTok y Facebook, mostró al robot en plena ejecución.

En la grabación se observa al Chat-BoT recorrer la vía pública mientras un ingeniero lo sigue de cerca aparentemente para supervisar su funcionamiento. El encabezado "No nos deja ayudarlo a correr" acompaña la escena, que combina sorpresa y diversión.

En otro fragmento, el robot se encuentra dentro de una taquería en la Ciudad de México: camina entre mesas, toma pedidos, cobra y sirve tacos; todo esto vestido con el icónico atuendo del Chavo —gorro con orejas, tirantes, camisa a rayas— evocando al personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

Tecnología mexicana con sabor y humor

Detrás del proyecto está la empresa mexicana Nix‑Lab, con sede en Tamaulipas, que se dedica al desarrollo de robots de servicio para educación, seguridad y atención al público.

En este caso, el Chat-BoT no sólo interactúa, sino que lo hace con una puesta en escena que une cultura popular y robótica aplicada.

Desde su debut en la reciente "Feria Tamaulipas 2025", el robot ha sido mostrado como guía turístico, recepcionista e incluso figura de entretenimiento urbano; pero es esta versión disfrazada del Chavo la que ha captado la imaginación de millones.

¿Por qué un robot vestido como el Chavo?

El hecho de poner un rostro humorístico y nostálgico al robot no es casual. El personaje del Chavo es parte del imaginario latinoamericano: sencillo, travieso, popular. Al vestir al robot con ese disfraz, Nix-Lab logra que la tecnología resulte cercana, divertida y memorable —no sólo como máquina, sino como parte del barrio digital.

¿Qué sigue para Chat-BoT y Nix-Lab?

Según los reportes, Nix-Lab planea continuar desarrollando la línea de Chat-BoT para entornos públicos formales: museos, parques, instituciones gubernamentales. Además, trabajan en robots tipo "perrito" para vigilancia, detección de fugas de gas y monitoreo térmico.

El disfraz actual puede ser solo el inicio de una estrategia de exposición masiva que busca normalizar la robótica en la vida cotidiana.

Mira también: 

@emisorasunidas897

#VueltaGuateEU🚴‍♂️ | Oscar Garzón aseguró el título de la Vuelta a Guatemala en su llegada a Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y este domingo, lo celebró en el final de la Vuelta que recorrió el Anillo Periférico con final en Villa Linda. Patrocinado por @Pinturas Corona CA. 💪🏼 ¡Vive el color del futbol en alta definición! Participa en la promoción en la compra mínima de Q150 en productos Corona, Farbe o Expert y entra al sorteo de una Televisión Smart. 🙌🏼

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el áreat
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el área

07:19 AM, Nov 03
Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

07:42 AM, Nov 03
Trump cree que los días de Maduro en Venezuela están contadost
Internacionales

Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"

08:45 AM, Nov 03
Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletost
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

08:24 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos