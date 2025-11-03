Robot Humanoide Sorprende Vestido de Chavo del 8

Un autómata vestido como el emblemático personaje televisivo "El Chavo del 8" ha revolucionado el internet y las calles de Tamaulipas.
El robot, conocido como Chat-BoT, fue captado caminando y hasta atendiendo clientes en una taquería, lo que desató una ola de viralidad, memes y conversación sobre la fusión entre cultura popular y robótica.
Un video que se volvió viral
El episodio trascendió cuando un video publicado en redes sociales, principalmente en X (antes Twitter), TikTok y Facebook, mostró al robot en plena ejecución.
En la grabación se observa al Chat-BoT recorrer la vía pública mientras un ingeniero lo sigue de cerca aparentemente para supervisar su funcionamiento. El encabezado "No nos deja ayudarlo a correr" acompaña la escena, que combina sorpresa y diversión.
En otro fragmento, el robot se encuentra dentro de una taquería en la Ciudad de México: camina entre mesas, toma pedidos, cobra y sirve tacos; todo esto vestido con el icónico atuendo del Chavo —gorro con orejas, tirantes, camisa a rayas— evocando al personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.
Tecnología mexicana con sabor y humor
Detrás del proyecto está la empresa mexicana Nix‑Lab, con sede en Tamaulipas, que se dedica al desarrollo de robots de servicio para educación, seguridad y atención al público.
En este caso, el Chat-BoT no sólo interactúa, sino que lo hace con una puesta en escena que une cultura popular y robótica aplicada.
Desde su debut en la reciente "Feria Tamaulipas 2025", el robot ha sido mostrado como guía turístico, recepcionista e incluso figura de entretenimiento urbano; pero es esta versión disfrazada del Chavo la que ha captado la imaginación de millones.
¿Por qué un robot vestido como el Chavo?
El hecho de poner un rostro humorístico y nostálgico al robot no es casual. El personaje del Chavo es parte del imaginario latinoamericano: sencillo, travieso, popular. Al vestir al robot con ese disfraz, Nix-Lab logra que la tecnología resulte cercana, divertida y memorable —no sólo como máquina, sino como parte del barrio digital.
¿Qué sigue para Chat-BoT y Nix-Lab?
Según los reportes, Nix-Lab planea continuar desarrollando la línea de Chat-BoT para entornos públicos formales: museos, parques, instituciones gubernamentales. Además, trabajan en robots tipo "perrito" para vigilancia, detección de fugas de gas y monitoreo térmico.
El disfraz actual puede ser solo el inicio de una estrategia de exposición masiva que busca normalizar la robótica en la vida cotidiana.
