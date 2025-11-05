Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan en nueva película de 'La Momia'

Brendan Fraser y Rachel Weisz, el dúo protagonista que marcó a toda una generación de fanáticos del cine de aventuras está de regreso.
Según reportó la revista Variety, los actores volverán a reunirse en pantalla para una nueva película de La Momia, una de las sagas más exitosas de los años noventa y principios de los 2000 que recaudó más de 1,400 millones de dólares en la taquilla internacional.
La cuarta entrega será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos colectivamente como Radio Silence, el dúo es responsable de filmes como Ready or Not (2019) y del renacimiento de la franquicia Scream para Paramount en 2022.
Esta cinta marcará el regreso de Brendan Fraser al personaje de Rick O’Connell, el intrépido cazador de tesoros que accidentalmente despierta a un sacerdote egipcio maldito en la cinta original de 1999.
Aquella película, protagonizada junto a Rachel Weisz en el papel de la brillante arqueóloga Evelyn Carnahan, fue un éxito rotundo de taquilla y consolidó a Fraser como una de las grandes estrellas de acción de su época.
Es así que el actor repitió el papel en La momia regresa (2001) y La momia: La tumba del emperador dragón (2008), aunque Weisz solo participó en la segunda.
Más detalles
La Momia 4 representará un nuevo intento de Universal Pictures para utilizar al clásico monstruo. En 2017, el estudio intentó arrancar un universo cinematográfico basado en los personajes más emblemáticos del cine de terror, el cual sería conocido como el Dark Universe.
El reboot de La Momia, con Tom Cruise como protagonista, pretendía ser el inicio de este universo. Sin embargo, la cinta resultó en un fracaso taquillero que terminó descartando al Dark Universe por completo.
A pesar de ser uno de los actores más reconocidos de inicios del milenio, Brendan Fraser se alejó de las grandes producciones de Hollywood por un tiempo.
Su regreso a la franquicia llega en un momento muy diferente de su carrera. Después de un largo alejamiento de Hollywood debido a problemas personales, de salud y a una denuncia de agresión contra un exdirectivo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el actor resurgió con fuerza gracias a su interpretación en The Whale (2022).
De hecho, durante la promoción de The Whale, Brendan Fraser ya había expresado su interés en volver a interpretar a O’Connell.
"No sé cómo funcionaría. Pero estaría abierto a hacerlo, si alguien encuentra la idea adecuada", admitió entonces en una entrevista con Variety.