Festival Árbol Gallo 2025: 40 Años de Magia Navideña

Bajo el lema "Enciende lo Mejor de Ti", el festival vuelve a llenar de luz, música y alegría los corazones de los guatemaltecos, reafirmando su compromiso con las tradiciones que marcan el espíritu navideño del país.
El acto inaugural se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala, donde se iluminará el icónico Árbol Gallo, símbolo por excelencia de la Navidad en Guatemala. El evento también será transmitido por las redes sociales de Cerveza Gallo.
"Invitamos a todas las familias guatemaltecas a celebrar juntos 40 años de iluminar esta época. Hemos preparado un espectáculo especial para encender la alegría de los guatemaltecos, marcando el inicio de unas de las épocas más esperadas del año", expresó Ricardo Pontaza, gerente de Marca Cerveza Gallo.
Innovación y tecnología para celebrar cuatro décadas de tradición
En su 40 aniversario, el Festival Árbol Gallo integrará nueve nuevas figuras en el camellón de la Avenida Reforma y la Avenida Las Américas. El espectáculo combinará luces, láseres y música en una experiencia sensorial única que busca conectar a las familias con la esencia de la Navidad.
Este año, la iluminación abarcará más de 203 árboles en 37 diferentes puntos del país, incluyendo Cobán, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Retalhuleu, Sololá, Quiché, Huehuetenango, y otros. Además, se incorporan dos nuevas sedes: Antigua Guatemala y San Agustín Acasaguastlán.
La propuesta tecnológica del festival promete un despliegue sin precedentes de luces y figuras sincronizadas con melodías navideñas, sumergiendo al público en un ambiente lleno de emoción, color y esperanza.
Un recorrido mágico por toda la ciudad
Desde el 16 de noviembre hasta el 6 de enero, los árboles Gallo ofrecerán espectáculos de luces diarios de 17:30 a 24:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, los horarios se extenderán hasta las 5:00 a.m., permitiendo a las familias disfrutar por más tiempo del ambiente festivo.
El lema "Enciende lo Mejor de Ti" busca inspirar a los guatemaltecos a compartir lo mejor de sí mismos y vivir la temporada con armonía y unión. Además del árbol principal en El Obelisco, las avenidas de la ciudad se vestirán de luces, guirnaldas y cascadas luminosas que llenarán de magia la capital, incluyendo el icónico Paseo de la Sexta.
"Este festival tiene como objetivo compartir con los guatemaltecos un espacio de encuentro y celebración en una época tan especial para todos", afirmó Rodrigo Garavette, vocero de Cervecería Centro Americana, S.A.
Compromiso con la seguridad y el ambiente
Para garantizar una experiencia familiar segura, el festival contará con seguridad privada perimetral, así como el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Guatemala. También se implementará un plan de limpieza durante y después de cada actividad, asegurando que los espacios públicos permanezcan en óptimas condiciones.
Asimismo, se coordinará con EMETRA para informar sobre vías alternas, señalización vial y horarios de cierre en las principales avenidas.