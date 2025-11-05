 Filtran disco de Rosalía dos días antes de su lanzamiento
Farándula

Filtran el disco completo de Rosalía dos días antes del lanzamiento

Varios usuarios comparten en redes sociales el esperadísimo álbum de la artista catalana, horas después de que uno de sus temas, "Reliquia", fuera publicado y luego retirado de Spotify a los pocos minutos.

Rosalía, Facebook
Rosalía / FOTO: Facebook

El esperado álbum LUX de Rosalía, previsto para su lanzamiento el viernes 7 de noviembre de 2025, sufrió una filtración total el miércoles 5 de noviembre.

La noticia ha sacudido la industria musical y generado preocupación tanto en la artista como en su sello discográfico

La grabación completa del álbum, que incluye temas inéditos, colaboraciones y versiones físicas exclusivas, apareció en plataformas de intercambio digital y foros de música horas antes de la fecha oficial. 

LUX cuenta con una campaña promocional de gran envergadura: lanzamiento de sencillos previos, billboards en Times Square y otros puntos estratégicos, y expectativa generada con anticipación. Sin embargo, la filtración rompe ese plan cuidadosamente orquestado por el sello Columbia Records y la propia artista.

Aunque desde la discográfica no han explicado el origen, en TikTok una usuaria aseguraba que en una tienda llamada Music Stop, en Bayamón (Puerto Rico) ya estaba a la venta el vinilo.

Además, ayer 4 de noviembre Rosalía publicaba en Spotify Reliquia, un segundo avance del álbum, pero una hora después fue retirada sin explicar si se trataba de un error o de una acción planeada.

Rosalía ya publicó el primer avance del nuevo disco, Berghain, junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

Rosalía - Instagram

Más detalles

La promoción del álbum comenzó el lunes 20 de octubre en Nueva York, en las emblemáticas pantallas de Times Square, donde pudo verse por primera vez la portada de Lux, que retrata a Rosalía vestida con un hábito de monja blanco.

Horas más tarde, la misma imagen se proyectó en la madrileña plaza de Callao, donde poco después apareció la propia Rosalía, que desató el entusiasmo de los seguidores presentes.

La cantante Rosalía estará hoy miércoles en Barcelona en un evento privado para promover el disco. El viernes, en la misma noche del lanzamiento, actuará en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará por primera vez en Valencia.

FOTOS. Rosalía aparece en sexy lencería en su debut para Calvin Klein

La cantante española sorprendió con la sesión de fotos para la famosa marca, donde no solo presumió tremendo cuerpazo sino dejó que una culebra recorriera toda su figura.

