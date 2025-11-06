 Laura Flores deslumbra con vestido underboob en redes sociales
Laura Flores hace arder las redes con diminuto vestido underboob que expone su perfecta figura

La actriz asistió a la presentación de la serie "Cómplices", que se estrena el 7 de noviembre, luciendo un atuendo que dejó a todos con la boca abierta.

Laura Flores, Instagram
Laura Flores / FOTO: Instagram

Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa son las protagonistas de Cómplices, una producción de Vix que se estrena el próximo 7 de noviembre. 

Las protagonistas asistieron a la presentación ante los medios, que se llevó a cabo el pasado martes 4 de noviembre; sin embargo, quien se robó los reflectores fue Laura Flores.

Luciendo un sexy y diminuto vestido amarillo underboob que revela su perfecta figura, Laura Flores dejó a todos con la boca abierta.

"Que alguien nos explique tanta belleza ?", publicó en Canal de las Estrellas en su Instagram.

Las reacciones no tardaron en llegar y miles de fans elogiaron la sensualidad y belleza de Laura Flores, aunque algunos criticaron su atuendo señalando que no era adecuado para su edad.

"Muy hermosa pero esa ropa creo que ya no es para ella", "¡Qué feo vestido! Nadie debería ponerse eso tenga la edad que sea", "Laura está bellísima ? y un cuerpazo divina pero eso trapito no va con ella aunque le queda hermosa"

La historia gira alrededor de cuatro mujeres cuyas vidas se ponen de cabeza cuando el productor Manuel Mancilla —esposo de una de ellas— aparece muerto.

Las sospechosas: tres empleadas de su talk show y su propia esposa. Entre verdades, secretos y una investigación tan enredada como divertida, estas divas nos recordarán que ser cómplice... a veces puede ser cuestión de supervivencia.

Perfecta anatomía

Laura Flores se ha vuelto el foco de atención tras compartir un breve video en el que aparece luciendo un bikini de dos piezas, destacando su esbelta figura a sus 61 años.

En el video, grabado aparentemente desde el baño de su casa, la actriz mexicana posa ante el espejo con una gorra negra, haciendo diversas poses que resaltan su físico.

"Me voy a la playa!...", escribió junto al video.

