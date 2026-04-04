 Conductor ebrio mata a mujer embarazada y su pareja
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Conductor ebrio mata a mujer embarazada y su pareja a días del nacimiento de su bebé

Choque mortal deja sin vida a mujer embarazada y su pareja.

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Conductor en fuga mata a mujer embarazada y a su pareja., Redes sociales.
Conductor en fuga mata a mujer embarazada y a su pareja. / FOTO: Redes sociales.

Una tragedia ha causado conmoción en la comunidad de Pomona, California, luego de que una mujer embarazada y su pareja murieran tras ser embestidos por un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad.

Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Loera Zarco, de 25 años, y su novio Marc Trejo, de 26. El hecho ocurrió el pasado 3 de abril en la intersección de Garey Avenue y Country Road, cuando ambos se encontraban a pocos minutos de llegar a su vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial, la pareja fue impactada violentamente por una camioneta, lo que dejó su vehículo completamente destruido. Equipos de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, ambos fueron declarados muertos en la escena.

El presunto responsable fue identificado como Marshal Judson, de 31 años, quien habría conducido bajo los efectos del alcohol. Según las autoridades, el hombre era buscado por un caso de violencia doméstica y, durante una persecución, terminó colisionando contra el automóvil de las víctimas.

Estaba previsto que el bebé naciera el 20 de abril 

La familia de Jennifer reveló que el bebé, a quien planeaban llamar Elliot, tenía previsto nacer el próximo 20 de abril. La noticia ha generado mayor impacto, ya que recientemente habían celebrado el baby shower.

"Acabamos de celebrar su baby shower y estaba muy feliz y emocionada. Ni siquiera pudimos conocer al bebé, pero sé que habría sido una excelente madre", expresó la familia.

El conductor fue detenido tras el hecho y enfrentará cargos por lo ocurrido, mientras familiares y allegados exigen justicia por la muerte de la pareja y la pérdida del bebé que estaba por nacer.

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