 SINAPRESE reporta más de 87 mil servicios en Semana Santa
Nacionales

SINAPRESE reporta más de 87 mil servicios en Semana Santa

Conred hizo varias recomendaciones para quienes emprenderán el viaje de retorno, tras el descanso de la Semana Mayor.

Compartir:
El Ministerio Público informó que se mantiene activo durante la campaña del SINAPRESE 2026. En la foto, las autoridades montan guardia en una carretera de Retalhuleu., Ministerio Público.
El Ministerio Público informó que se mantiene activo durante la campaña del SINAPRESE 2026. En la foto, las autoridades montan guardia en una carretera de Retalhuleu. / FOTO: Ministerio Público.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este sábado 4 de abril de 2026 que el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE) suma un total de 87 mil 870 servicios a la población. De este total, la entidad indicó que en lo que va del asueto, han fallecido 190 personas, de las que cuatro perecieron por ahogamiento, en actividades de turismo.

Asimismo, los servicios de emergencia reportaron haber atendido a 3 mil 608 personas heridas, de las que 676 fueron hospitalizadas en diferentes centros asistenciales del país. Las autoridades también reportaron que en lo que va del asueto de la Semana Mayor se han dado 923 servicios de medicina básica.

En ese contexto, el SINAPRESE dio atención a 5 mil 311 personas, de las que 897 fueron atendidas durante el Viernes Santo. La mayoría de los servicios brindados por las instituciones han sido de auxilio por información a los viajeros; por ese concepto, suman 82 mil 334 atenciones, según el reporte de Conred.

De la misma forma, el SINAPRESE reporta que en el actual periodo suman 104 personas reportadas como desaparecidas en diferentes lugares del país y en diferentes actividades propias de la época.

En más noticias de Semana Santa 2026 consulta: EN IMÁGENES. Así estuvo la playa del Puerto de San José durante el Viernes Santo

EN IMÁGENES. Así está la playa del Puerto de San José este Viernes Santo

Decenas de familias viajan hacia las playas del pacífico para disfrutar el asueto de la Semana Santa.

Llamado a la prevención desde el SINAPRESE

En el marco de la Semana Santa 2026, la portavoz de Conred, Valeria Urízar, hizo un llamado a la población para prevenir accidentes durante el viaje de retorno a sus hogares. La comunicadora pidió a los conductores revisar bien sus vehículos, previo a iniciar el viaje de retorno hacia la capital u otros destinos tras el asueto.

En ese contexto, el SINAPRESE reporta que hasta el momento ha dado un total de 225 servicios mecánicos en carretera, de los que 33 se ejecutaron el pasado Viernes Santo.

Urizar recordó que 30 instituciones del país trabajan juntas en el SINAPRESE 2026 por lo que pidió reportar cualquier emergencia a los números de los cuerpos de socorro o al 119 de Conred. Finalmente, pidió a los guatemaltecos mantenerse hidratados y mantener a la mano los números de emergencia.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalIránNoticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos