SINAPRESE reporta más de 87 mil servicios en Semana Santa

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este sábado 4 de abril de 2026 que el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE) suma un total de 87 mil 870 servicios a la población. De este total, la entidad indicó que en lo que va del asueto, han fallecido 190 personas, de las que cuatro perecieron por ahogamiento, en actividades de turismo.
Asimismo, los servicios de emergencia reportaron haber atendido a 3 mil 608 personas heridas, de las que 676 fueron hospitalizadas en diferentes centros asistenciales del país. Las autoridades también reportaron que en lo que va del asueto de la Semana Mayor se han dado 923 servicios de medicina básica.
En ese contexto, el SINAPRESE dio atención a 5 mil 311 personas, de las que 897 fueron atendidas durante el Viernes Santo. La mayoría de los servicios brindados por las instituciones han sido de auxilio por información a los viajeros; por ese concepto, suman 82 mil 334 atenciones, según el reporte de Conred.
De la misma forma, el SINAPRESE reporta que en el actual periodo suman 104 personas reportadas como desaparecidas en diferentes lugares del país y en diferentes actividades propias de la época.
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Llamado a la prevención desde el SINAPRESE
En el marco de la Semana Santa 2026, la portavoz de Conred, Valeria Urízar, hizo un llamado a la población para prevenir accidentes durante el viaje de retorno a sus hogares. La comunicadora pidió a los conductores revisar bien sus vehículos, previo a iniciar el viaje de retorno hacia la capital u otros destinos tras el asueto.
En ese contexto, el SINAPRESE reporta que hasta el momento ha dado un total de 225 servicios mecánicos en carretera, de los que 33 se ejecutaron el pasado Viernes Santo.
Urizar recordó que 30 instituciones del país trabajan juntas en el SINAPRESE 2026 por lo que pidió reportar cualquier emergencia a los números de los cuerpos de socorro o al 119 de Conred. Finalmente, pidió a los guatemaltecos mantenerse hidratados y mantener a la mano los números de emergencia.