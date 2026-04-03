 Imágenes: Playa del Puerto de San José este Viernes Santo
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EN IMÁGENES. Así está la playa del Puerto de San José este Viernes Santo

Decenas de familias viajan hacia las playas del pacífico para disfrutar el asueto de la Semana Santa.

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Playa de San José / FOTO: Municipalidad San José

Como cada año, decenas de familias guatemaltecas aprovechan los días de asueto de la Semana Santa para viajar a las playas del Pacífico. El puerto de San José y de Champerico son algunos de los destinos más populares de la temporada. 

La Municipalidad de San José compartió imágenes de las playas de su municipio en donde se puede observar la masiva afluencia de veraneantes. Por medio de sus redes sociales, la comuna también comunica las acciones preventivas que se llevan a cabo durante la Semana Mayor. 

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo | Municipalidad San José

Puerto de San José en Viernes Santo / Municipalidad San José

Horarios recomendados para meterse al mar 

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartieron una serie de recomendaciones, así como los mejores horarios

para ingresar al mar en la playa de San José: 

  • 29 de marzo: 10:40 a 16:25 horas
  • 30 de marzo: 11:35 a 18:00 horas
  • 31 de marzo: 12:20 a 18:00 horas
  • 1 de abril: 13:05 a 18:00 horas
  • 2 de abril: 13:40 a 18:00 horas
  • 3 de abril: 14:20 a 18:00 horas
  • 4 de abril: 14:55 a 18:00 horas
  • 5 de abril: 15:30 a 18:00 horas

Además de definir los horarios más seguros, las autoridades remarcan que no es recomendable ingresar al mar antes de las 6:00 a. m. ni después de las 6:00 p. m., situaciones en las que la visibilidad disminuye considerablemente y pueden presentarse fuertes corrientes o mareas impredecibles.

La prevención se fortalece con el llamado a acatar en todo momento las indicaciones de cuerpos de socorro, brigadas en playa y personal capacitado que estará desplegado durante la Semana Santa. Asimismo, es fundamental mantenerse atento a la información que se brinde a través de los canales oficiales, ya que estos son los medios más confiables para cualquier actualización relevante que afecte la seguridad de los visitantes.

Atender las directrices sobre horarios recomendados y comportamientos responsables en playas concurridas puede ser determinante para evitar incidentes y garantizar experiencias positivas en el mar.

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