 Irak premiará a su selección por clasificar al Mundial
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Gobierno de Irak premiará a su selección por clasificar al Mundial

La selección iraquí será premiada con viviendas conmemorativas, pasaportes diplomáticos, sellos postales, calles con su nombre, murales y museos en honor a su histórica clasificación mundialista.

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Irak clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en el repechaje intercontinental - EFE
Irak clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en el repechaje intercontinental / FOTO: Agencia EFE

El Gobierno de Irak ha decidido rendir un homenaje sin precedentes a su selección nacional de fútbol tras lograr la clasificación al Mundial 2026, un acontecimiento que marca el regreso del país a la máxima cita del balompié después de cuarenta años de ausencia. Este histórico logro ha despertado un profundo sentimiento de orgullo nacional, llevando a las autoridades a diseñar una serie de reconocimientos que trascienden lo deportivo y se insertan en el ámbito social y cultural.

Conocidos como los "Leones de Mesopotamia", los jugadores, junto con el cuerpo técnico y el personal administrativo, serán beneficiados con un paquete de medidas impulsado por el Consejo de Ministros. Entre las propuestas destacan la entrega de viviendas especialmente diseñadas para conmemorar la hazaña, así como la concesión de pasaportes diplomáticos y la emisión de un sello postal oficial que inmortalice este momento en la historia del país.

Gobierno de Irak reconocerá a sus héroes

El reconocimiento también se verá reflejado en el espacio público. Las autoridades han planteado nombrar una calle principal en Bagdad y en cada una de las provincias bajo el título "Calle Leones de Mesopotamia". Asimismo, se prevé la creación de murales conmemorativos y la instalación de museos en distintos puntos del territorio, con el objetivo de preservar la memoria de esta clasificación y transmitirla a futuras generaciones.

El impacto de este logro se extenderá incluso al ámbito educativo y cultural. Durante este año, las ceremonias de graduación en diversas instituciones llevarán el nombre de "Torneo Leones de Mesopotamia", reforzando el vínculo entre el deporte y la identidad nacional. Además, se proyecta la composición de una canción especial, en la que participarán varios artistas, cuyo título evocará la gesta alcanzada por la selección.

La clasificación se concretó tras una victoria decisiva frente a Bolivia por 2-1 en Monterrey, con goles de Ali Alhamadi y Aymen Hussein, sellando así el último cupo disponible en la repesca. Este será apenas el segundo Mundial en la historia del combinado iraquí, que ahora se prepara para competir en un exigente grupo junto a Francia, Senegal y Noruega.

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Aficionados iraquíes al fútbol celebran la clasificación de su selección para el Mundial 2026 - Agencia EFE

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