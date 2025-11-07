 Vaso Oso de Starbucks: La Furia Mundial que Generó Disculpas
Farándula

El "vaso oso" de Starbucks que desató la locura mundial y obligó a la cadena a pedir disculpas

Starbucks Bearista Cup: el vaso con forma de oso que causa furor y se revende por cientos de dólares

Compartir:
Starbucks, Facebook
Starbucks / FOTO: Facebook

El nuevo vaso navideño con forma de oso, lanzado por Starbucks, se agotó en minutos y alcanzó precios de hasta 400 dólares en reventa, convirtiéndose en el artículo más viral de la temporada.

El 6 de noviembre de 2025, Starbucks puso en el mercado su colección de temporada navideña, entre la cual destaca la Glass Bearista® Cold Cup (vaso de vidrio con diseño de oso y tapa-gorro verde) como artículo estrella.

El lanzamiento del vaso Bearista de Starbucks, un tierno recipiente de vidrio con forma de oso y gorro verde, provocó una auténtica fiebre global.

En Estados Unidos, miles de fanáticos hicieron fila desde la madrugada, algunos protagonizaron altercados y otros recurrieron a la reventa en línea, donde el artículo ya se ofrece por hasta 400 dólares, todo por conseguir el objeto más viral del inicio de la temporada navideña.

El peculiar recipiente llegó el jueves a tiendas de Estados Unidos y tan solo unas horas después de su lanzamiento, varios usuarios comenzaron a ofrecerlo en eBay por hasta 600 dólares.

Este vaso tiene capacidad de 20 onzas (aproximadamente), y está diseñado para bebidas frías, con una pajilla reutilizable, de acuerdo a lo que se informa en Good House Keeping.

Piden disculpas

Starbucks aclaró la situación tras la indignación de los fieles seguidores que perdieron la oportunidad de conseguir el vaso navideño viral con forma de oso.

La famosa cadena de cafeterías se disculpó públicamente por la falta de suministro del artículo.

"El entusiasmo por nuestros productos superó incluso nuestras mayores expectativas", declaró Starbucks a  la revista People en un comunicado del 6 de noviembre. "A pesar de haber enviado más vasos Bearista a las cafeterías que casi cualquier otro artículo durante esta temporada navideña, el vaso Bearista y algunos otros productos se agotaron rápidamente".

Continuaron: "Entendemos que muchos clientes estaban entusiasmados con la taza Bearista y pedimos disculpas por la decepción que esto les haya podido causar".

La cadena con sede en Seattle no mencionó cuántos vasos se produjeron inicialmente ni si habría algún tipo de reposición, aunque sí añadieron que habrá "productos más interesantes esta temporada navideña".

Foto embed
Starbucks bear - Facebook

En Portada

MP confirma recuperación parcial de armamento robado del Ejércitot
Nacionales

MP confirma recuperación parcial de armamento robado del Ejército

01:38 PM, Nov 07
María Florinda Ríos, la guatemalteca que perdió la vida tras confundir una casa en EE. UU.t
Nacionales

María Florinda Ríos, la guatemalteca que perdió la vida tras confundir una casa en EE. UU.

10:30 AM, Nov 07
Gobierno anuncia primera visita de misión especial de la OEA a Guatemalat
Nacionales

Gobierno anuncia primera visita de misión especial de la OEA a Guatemala

11:24 AM, Nov 07
Miss Universo confirma denuncia contra Nawat Itsaragrisil por insultos a Fátima Boscht
Farándula

Miss Universo confirma denuncia contra Nawat Itsaragrisil por insultos a Fátima Bosch

12:47 PM, Nov 07

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalCorrupciónReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos