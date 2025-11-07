Vaso Oso de Starbucks: La Furia Mundial que Generó Disculpas

El nuevo vaso navideño con forma de oso, lanzado por Starbucks, se agotó en minutos y alcanzó precios de hasta 400 dólares en reventa, convirtiéndose en el artículo más viral de la temporada.
El 6 de noviembre de 2025, Starbucks puso en el mercado su colección de temporada navideña, entre la cual destaca la Glass Bearista® Cold Cup (vaso de vidrio con diseño de oso y tapa-gorro verde) como artículo estrella.
El lanzamiento del vaso Bearista de Starbucks, un tierno recipiente de vidrio con forma de oso y gorro verde, provocó una auténtica fiebre global.
En Estados Unidos, miles de fanáticos hicieron fila desde la madrugada, algunos protagonizaron altercados y otros recurrieron a la reventa en línea, donde el artículo ya se ofrece por hasta 400 dólares, todo por conseguir el objeto más viral del inicio de la temporada navideña.
El peculiar recipiente llegó el jueves a tiendas de Estados Unidos y tan solo unas horas después de su lanzamiento, varios usuarios comenzaron a ofrecerlo en eBay por hasta 600 dólares.
Este vaso tiene capacidad de 20 onzas (aproximadamente), y está diseñado para bebidas frías, con una pajilla reutilizable, de acuerdo a lo que se informa en Good House Keeping.
Piden disculpas
Starbucks aclaró la situación tras la indignación de los fieles seguidores que perdieron la oportunidad de conseguir el vaso navideño viral con forma de oso.
La famosa cadena de cafeterías se disculpó públicamente por la falta de suministro del artículo.
"El entusiasmo por nuestros productos superó incluso nuestras mayores expectativas", declaró Starbucks a la revista People en un comunicado del 6 de noviembre. "A pesar de haber enviado más vasos Bearista a las cafeterías que casi cualquier otro artículo durante esta temporada navideña, el vaso Bearista y algunos otros productos se agotaron rápidamente".
Continuaron: "Entendemos que muchos clientes estaban entusiasmados con la taza Bearista y pedimos disculpas por la decepción que esto les haya podido causar".
La cadena con sede en Seattle no mencionó cuántos vasos se produjeron inicialmente ni si habría algún tipo de reposición, aunque sí añadieron que habrá "productos más interesantes esta temporada navideña".