Grammy 2026: Nominados Confirmados y Sorpresas

La Academia de la Grabación reveló a los artistas que competirán por los premios más importantes de la música: Los Grammy 2026.
Desde los artistas consagrados hasta las nuevas promesas del año, la ceremonia promete reflejar lo mejor de la industria y reconocer a quienes marcaron tendencia con su talento y creatividad.
La edición 68ª de los premios Grammy se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles.
A menos de tres meses de que se realice la nueva edición de los Premios Grammy, este viernes 7 de noviembre se compartió la lista oficial de nominaciones por categorías.
Lista completa de nominados a los premios Grammy 2026
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- SWAG - Justin Bieber
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Mejor álbum pop
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Mayhem - Lady Gaga
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins
Grabación del Año
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT. - ROSÉ & Bruno Mars
- DtMF - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- luther - Kendrick Lamar & SZA
- The Subway - Chappell Roan
Productor del Año No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Canción del Año
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- APT. - ROSÉ & Bruno Mars
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- DtMF - Bad Bunny
- luther - Kendrick Lamar & SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Interpretación Pop Solista
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo
- Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela - KATSEYE
- APT. - ROSÉ & Bruno Mars
- 30 For 30 - SZA & Kendrick Lamar
Mejor Álbum de Rock
- private music - Deftones
- I quit - HAIM
- From Zero - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Idols - YUNGBLUD
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- MIXTEIP - J Balvin
- Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
- Naiki - Nicki Nicole
- EUB Delux - Trueno
- Sinfónico (En vivo) - Yandel
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out - Clips
- Glorious - GloRilla
- God Does Like Ugly’ - JID
- GNX - Kendrick Lamar
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Mejor álbum de música africana
- Love - Burna Boy
- With You - Davido ft. Omah Lay
- Hope & Lov - Eddy Kenzo / Mehran Matin
- Gimme Dat - Ayra Starr ft. Wizkid
- PUSH 2 START - Tyla
Mejor interpretación Metal
- Night Terror- Dream Theater
- Lachryma - Ghost
- Emergence - Sleep Token
- Soft Spine - Spiritbox
- Birds - Turnstile