Grammy 2026: Nominados Confirmados y Sorpresas

Premios Grammy 2026: Esta es la lista de nominados

Lady Gaga y Kendrick Lamar encabezan las nominaciones en la 68ª edición de los premios Grammy que se entregarán el 1 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Grammy 2026 nominados, Facebook
Grammy 2026 nominados / FOTO: Facebook

La Academia de la Grabación reveló a los artistas que competirán por los premios más importantes de la música: Los Grammy 2026.

Desde los artistas consagrados hasta las nuevas promesas del año, la ceremonia promete reflejar lo mejor de la industria y reconocer a quienes marcaron tendencia con su talento y creatividad. 

La edición 68ª de los premios Grammy se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles.  

A menos de tres meses de que se realice la nueva edición de los Premios Grammy, este viernes 7 de noviembre se compartió la lista oficial de nominaciones por categorías.

Lista completa de nominados a los premios Grammy 2026

Álbum del Año 

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny 
  • SWAG - Justin Bieber 
  • Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter 
  • Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice 
  • MAYHEM - Lady Gaga 
  • GNX - Kendrick Lamar 
  • MUTT - Leon Thomas 
  • CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator 

Mejor álbum pop

  • SWAG - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • Mayhem - Lady Gaga
  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins

Grabación del Año

  • Abracadabra - Lady Gaga 
  • Anxiety - Doechii 
  • APT. - ROSÉ & Bruno Mars 
  • DtMF - Bad Bunny 
  • Manchild - Sabrina Carpenter 
  • WILDFLOWER - Billie Eilish 
  • luther - Kendrick Lamar & SZA 
  • The Subway - Chappell Roan 

Productor del Año No Clásico

  • Dan Auerbach 
  • Cirkut 
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave 

Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico

  • Amy Allen 
  • Edgar Barrera 
  • Jessie Jo Dillon 
  • Tobias Jesso Jr. 
  • Laura Veltz

Canción del Año

  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI 
  • APT. - ROSÉ & Bruno Mars 
  • Abracadabra - Lady Gaga 
  • Anxiety - Doechii 
  • DtMF - Bad Bunny 
  • luther - Kendrick Lamar & SZA 
  • Manchild - Sabrina Carpenter 
  • WILDFLOWER - Billie Eilish 

Mejor artista nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young 

Mejor Interpretación Pop Solista

  • DAISIES - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan
  • Messy - Lola Young

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

  • Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande 
  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI 
  • Gabriela - KATSEYE 
  • APT. - ROSÉ & Bruno Mars 
  • 30 For 30 - SZA & Kendrick Lamar 

Mejor Álbum de Rock

  • private music - Deftones 
  • I quit - HAIM 
  • From Zero - Linkin Park 
  • NEVER ENOUGH - Turnstile 
  • Idols - YUNGBLUD

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  • MIXTEIP - J Balvin 
  • Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
  • Naiki - Nicki Nicole
  • EUB Delux - Trueno
  • Sinfónico (En vivo) - Yandel

Mejor álbum de rap

  • Let God Sort Em Out - Clips 
  • Glorious - GloRilla 
  • God Does Like Ugly’ - JID 
  • GNX - Kendrick Lamar 
  • CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator 

Mejor álbum de música africana

  • Love - Burna Boy
  • With You - Davido ft. Omah Lay
  • Hope & Lov - Eddy Kenzo / Mehran Matin
  • Gimme Dat - Ayra Starr ft. Wizkid
  • PUSH 2 START - Tyla

Mejor interpretación Metal

  • Night Terror- Dream Theater 
  • Lachryma - Ghost 
  • Emergence - Sleep Token 
  • Soft Spine - Spiritbox 
  • Birds - Turnstile 

