Disparos en casa de Vanessa Guzmán mientras su hijo estaba adentro

Durante la mañana del domingo 9 de noviembre, se reportó el presunto incidente del que habría sido víctima el hijo de Vanessa Guzmán y el actor Uberto Bondoni.
Según informó el periodista Jorge Carbajal, en su programa "En Shock", la casa de la actriz fue supuestamente baleada con su hijo José Uberto dentro.
Carbajal indicó que "el ataque ocurrió mientras José Uberto estaba en la residencia, pero por fortuna no pasó a mayores".
"Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y José Uberto se encuentra fuera de peligro. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de este ataque", señaló en Instagram.
Vanessa Guzmán no revelado detalles de lo sucedido. En los próximos días se espera que las autoridades de El Paso brinden más detalles oficiales
Sin embargo, en sus redes sociales ha celebrado el reciente logro de su hijo José Uberto en el futbol americano y ha compartido imágenes de reflexiones sobre la fe.
Aparece en evento público
Vanessa Guzmán apareció visiblemente afectada y con "ojos llorosos" luego de que se reportara que su casa, ubicada en El Paso, Texas, había sido presuntamente baleada con su hijo dentro.
La noche del 9 de noviembre, la actriz reapareció en un evento público en la Ciudad de México. En el lugar, la estrella de telenovelas fue cuestionada por su semblante aparentemente de preocupación.
Aunque la actriz reconoció que había sido una llamada la que la desencajó, no quiso dar detalles. Sin embargo, aseguró que hablaría del tema en sus redes sociales.
"Todo bien... recibí ahorita una llamada pero aquí estoy, aquí estoy... Gracias a Dios todo está bien, un buen susto, creo que tendré que compartir algo más adelante, pero ahorita no, no puedo hablar, lo acabo de recibir, pero bueno estamos todos bien... Fue un susto muy grande", dijo al medio digital ‘Junket Entretenimiento’.
@eljunket
Vanessa Guzmán apareció visiblemente afectada, con los ojos llorosos, justo después de recibir una llamada que la dejó desconcertada. La actriz evitó revelar detalles, pero adelantó que pronto hablará del tema en sus redes sociales. #VanessaGuzmán #espectáculos #Farándula #eljunket #noticias♬ sonido original - Junket