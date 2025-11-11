Deanna Melillo y Jossie Esteban y Séquito de Seguridad

La influencer estadounidense-guatemalteca Deanna Melillo y el creador de contenido guatemalteco Josy Esteban se encuentran en el centro de la polémica. Lo anterior, tras su llegada conjunta a un evento, donde hicieron presencia con un extensivo equipo de seguridad privada.
Ambos compartieron un video del momento en sus redes sociales, lo que provocó que las imágenes se hicieran virales rápidamente y desataran una ola de críticas por el despliegue visto. En el video publicado, se observa que Melillo y Esteban avanzan flanqueados por varios guardaespaldas, lo cual llamó la atención de usuarios quienes consideraron el conjunto excesivo.
La publicación se replicó en plataformas sociales con comentarios que apuntaban a que "ni siquiera Ricardo Arjona se atrevió a tanto", en clara alusión a la escala del resguardo que acompañó a la dupla. Deanna Melillo es una creadora de contenido y modelo que alcanzó notoriedad al coronarse Miss USA Latina en 2021 y participar en el certamen Miss Guatemala Latina representando a Guatemala-USA.
Con formación en educación secundaria en español, Melillo ha incursionado en el mundo del maquillaje profesional y el entretenimiento digital, consolidando una fuerte presencia en redes sociales.
Josy Esteban, por su parte, es un influencer guatemalteco conocido por su estilo carismático, sus colaboraciones con marcas locales y su presencia constante en eventos sociales. Su contenido se enfoca en comida, estilo de vida y tendencias, y ha ganado popularidad entre el público joven por su cercanía y energía ante las cámaras.
Tras la publicación del clip donde se ve a ambos llegar acompañados de al menos cinco personas de seguridad, los internautas no tardaron en reaccionar.
Algunas de las críticas señalaban: "¿Para qué tanto? Ni los grandes de la música lo hacen", "el despliegue fue innecesario", o "parece que vienen a una gira presidencial, no a un evento social". El comentario recurrente que "ni Arjona se atrevió a tanto" se convirtió en tendencia y fue replicado en múltiples hilos de redes sociales.