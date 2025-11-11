Guatemala Fashion Week 2025 deslumbra con la participación de Michael Costello

Guatemala celebra la décimosegunda edición del Guatemala Fashion Week (GTFW) presentado por Siman y Xiaomi Guatemala. El encuentro, que se realiza del 11 al 14 de noviembre en el Salón Azaria de Ciudad Cayalá, promete cuatro días de innovadoras propuestas, desfiles de alto nivel y la presencia de figuras destacadas del diseño nacional e internacional.
Este año, la plataforma consolida su reputación como un pilar fundamental en la industria de la moda regional, anunciando sorpresas y novedades que marcarán un hito en su historia.
La gran noticia que acapara los reflectores es la participación del renombrado diseñador estadounidense Michael Costello, quien presenta una colección inspirada en la glamurosa era de los años 70 y el icónico Studio 54.
Costello es conocido por vestir a celebridades de la talla de Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, Mariah Carey y Jennifer López, Costello aportará un toque de glamour global al evento.
Su trayectoria despegó tras su paso por "Project Runway" en 2010 y "Project Runway: All Stars" en 2012, pero fue en 2014 cuando su carrera alcanzó un punto de inflexión al crear el icónico vestido que Beyoncé lució en los premios Grammy. Desde entonces, sus diseños han sido protagonistas en las alfombras rojas más importantes del mundo y están disponibles en prestigiosas plataformas como Saks y Revolve.
"Vamos a tener un desfile de 24 diseñadores a lo largo de estos 4 días, son pasarelas que definitivamente vienen a mostrar lo que es la tendencia lo que se está moviendo en el mundo local pero también, cómo podemos sacar a los diseñadores locales hacia el extranjero, cómo acercar un poco Guatemala hacia las miradas extranjeras", manifestó Carol Márquez, Gerente y Productora General de Siete Zero Agency y productora del Fashion Week
Talento Nacional
La moda guatemalteca tendrá un espacio privilegiado para mostrar su creatividad y vanguardia. Diversos diseñadores nacionales presentarán sus más recientes colecciones:
- DESIREE, de Desiré García, regresa con "La Transición", una colección que explora la dualidad entre la luz y la oscuridad.
- ALT CRAFT, de Andrea Ruano, presentará "Ritual - Evening Collection 2026", una propuesta que redefine el brillo y celebra la autenticidad femenina.
- LAPAPACHO, de Estefanía Nájera, exhibirá "Nocturna", inspirada en el resplandor de la ciudad al anochecer.
- Paleta, de Victoria Rivera, mostrará "Cacao", una colección que rinde homenaje a la calidez y riqueza del grano y la tierra guatemalteca.
- Karla Garzaro, presentada por Xiaomi, vuelve con "The Golden Frequency", una colección que fusiona innovación y elegancia.
- La cápsula colaborativa Esencia reunirá a Elemento, Arena, Peculiar, Delalú y Helen González Handmade, destacando la sinergia del diseño local.
- El diseñador Arzayúaz, con sede en Guatemala, participará por tercera vez con "Archivo Vivo", una reflexión sobre la construcción de la identidad en la era digital.
- Mariandrée Gaitán, quien recientemente desfiló en Moscow Fashion Week, presentará "Stardust Collection", celebrando la fuerza luminosa interior de cada mujer.
- Almacenes Siman exhibirá una selección de atuendos para la temporada de fin de año, con énfasis en el brillo, la elegancia y la comodidad.
- En el espacio Media Cocktail, Lia Cohen presentará "Nostalgia", una colección etérea con piezas de organza estampada que evocan recuerdos y emociones.
Impulso a Nuevos Talentos
La iniciativa Made in Guate premiará a Mynor Véliz, quien presentará "ĀBHĀSA", la segunda parte de su trilogía conceptual. Esta colección establece un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo, gracias a la colaboración con artesanos de Chichicastenango y Momostenango, quienes cocrearon textiles y bolsos exclusivos para la propuesta.
El programa Academy, presentado por Istituto Marangoni, continuará su labor de desarrollar la industria al ofrecer una plataforma a los diseñadores en formación. Los participantes de esta edición son:
- Amada Recinos, de Universidad Popular, con la colección "El jaguar".
- Martaa Brito, de la escuela de diseño de Intecap, con "Amanecer del maíz negro".
- María José Castillo, de la Escuela de Diseño Llatzer, con "Naturaleza rebelde".
- Ana Sofía Choriego Rizzo, de la Universidad del Istmo, con "Garden of Serenity".
Todos ellos competirán por una beca en Milán, ofrecida por el prestigioso Istituto Marangoni.
Invitados Internacionales
Gracias a las alianzas estratégicas con Quito Fashion Week, Panamá Fashion Week y Fashion Group México, el evento contará con la presencia de destacados diseñadores internacionales:
- ORRTHÍZ (Ecuador), de Jonathan Pérez Ortiz, quien rinde homenaje a las técnicas de crochet y tejidos tradicionales de su país.
- VALAR (Panamá), de Gabriela Vallarino, reconocida por su elegancia femenina y detalles bordados a mano.
- VERO DÍAZ (México), de Verónica Díaz Montalvo, destacada por su estilo romántico, contemporáneo y profundamente artesanal.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas, 89.7*