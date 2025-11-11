 Gaby Ramírez muestra impactantes imágenes tras mordida de perro
Farándula

La presentadora Gaby Ramírez fue mordida por un perro y revela fuertes imágenes

La famosa conductora de Televisa fue mordida por un perro bulldog que le destrozó la pierna y como pudo logró gritar por ayuda. *Imágenes sensibles

Gaby Ramírez, Instagram
Gaby Ramírez / FOTO: Instagram

Gaby Ramírez fue hospitalizada de emergencia tras ser atacada por un perro la tarde del 10 de noviembre, mientras transitaba en Los Ángeles.

A través de las historias de Instagram, la presentadora documentó todo mostrando los momentos de angustia que vivió, así como las imágenes de la mordida. 

Un perro, de raza bulldog francés, la atacó cuando ella descendía de su vehículo, según contó.  

"Aquí estoy... ya me llevan al hospital... No sé que va a pasar... Ahí está el perro que me mordió... Ya llegó la policía... Por favor, ayúdenme, tengo un pedazo así (de grande) de que me mordió el perro", señaló.

"Pido oraciones, por favor, para que el perro esté bien... de todos modos, me van a inyectar contra la rabia y todo lo que haya que hacer. Por favor, pido oraciones para que todo salga superbién (...) Vengo en la ambulancia", agregó.

Según reveló Gaby Ramírez, tras su ingresó al hospital, tuvo que pasar al menos, "tres horas" con la herida expuesta para que los médicos pudieran suturarla, ya que de lo contrario se le podría infectar.

Mientras esperaba, Gaby Ramírez reveló detalles del incidente.

"Fue tan rápido... el perro es un bulldog francés. Al momento que yo me bajé del carro, sentí como cuando alguien te hace grrr (gruñe) de broma con las manos. Sentí como caliente... No sientes el dolor... mi pierna está destrozada... nunca sentí dolor", declaró.

Foto embed
Gaby Ramírez mordida de perro - Instagram

Más detalles

La intérprete reveló en sus historias que, debido a que "desde hace 50 años no hay rastro de casos de rabia" en Los Ángeles, los médicos únicamente le aplicaron la vacuna del tétanos.

Asimismo, informó que, a pesar de la magnitud y profundidad de la herida, la mordida del perro no afectó "ninguna arteria ni vena" ni mucho menos afectó su hueso.

"Me están tomando la presión del pie para que sea igual a la del brazo o todo el cuerpo" declaró finalmente luego de informar que su herida finalmente había sido suturada.

Gaby se mostró preocupada por cómo se encontraba el perro que la mordió, además de que pidió a los dueños de los animales que les pongan bozal.

