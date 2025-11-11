Baba Vanga y el Cometa 3I/Atlas: Una Nueva Luz en el Cielo

La reconocida vidente búlgara Baba Vanga, también conocida como la Nostradamus de los Balcanes, vuelve a ser tendencia casi tres décadas después de su muerte.
Esta vez, las redes sociales han resucitado una de sus profecías más comentadas, aquella en la que habría anunciado que en 2025 aparecería "una nueva luz en el cielo", un fenómeno visible para millones de personas alrededor del mundo.
La razón detrás de este renovado interés podría deberse al reciente descubrimiento del cometa 3I/ATLAS, un cuerpo celeste que, según la NASA, pasará cerca de la Tierra el 19 de diciembre de 2025. Aunque los científicos han aclarado que no representa ningún peligro para el planeta, su inusual brillo y trayectoria han alimentado las teorías en torno a las predicciones de Baba Vanga.
La profecía de "una nueva luz en el cielo"
Entre las múltiples visiones atribuidas a Baba Vanga, muchas de ellas recogidas por sus seguidores y medios internacionales destaca una que menciona: "Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá".
La profecía, sin detalles específicos sobre el tipo de evento o su ubicación, ha sido interpretada de diversas formas. Algunos creyentes la relacionan con la aparición de un cometa visible desde la Tierra, mientras que otros aseguran que podría referirse a un contacto extraterrestre, teoría que también se encuentra en las listas de predicciones atribuidas a la vidente para este año.
¿Qué es el Cometa 3I/ATLAS?
El Cometa 3I/ATLAS fue detectado por el telescopio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) a mediados de 2025.
De acuerdo con los reportes de la NASA, este objeto interestelar —el tercero identificado de este tipo tras Oumuamua y Borisov— ha resistido una tormenta solar y mantiene su trayectoria hacia el sistema solar interior.
Su paso será visible desde distintas regiones del planeta, y los astrónomos prevén que su brillo podría hacerlo perceptible incluso a simple vista durante las noches despejadas de diciembre.
Esta coincidencia temporal con la profecía ha desatado una ola de publicaciones y teorías conspirativas en plataformas como X, Reddit y TikTok, donde usuarios aseguran que Baba Vanga "predijo el cometa hace décadas".
Las redes lo hacen tendencia
En redes sociales, hashtags como #BabaVanga, #CometaATLAS y #NuevaLuzEnElCielo se han posicionado entre las tendencias globales. Algunos usuarios comparten imágenes del cometa junto con fragmentos de las supuestas predicciones, mientras otros llaman a mantener la calma y disfrutar del fenómeno astronómico como una oportunidad única de observación.
Los científicos, por su parte, han reiterado que el paso del cometa no representa riesgo alguno y que su estudio podría aportar información valiosa sobre la formación del sistema solar.
Nacida como Vangelia Pandeva Gushterova en 1911, Baba Vanga perdió la vista a los 12 años tras ser arrastrada por una tormenta en su pueblo natal, en Bulgaria. Desde entonces, aseguró poseer habilidades de clarividencia, y a lo largo de su vida fue consultada por miles de personas, incluyendo líderes políticos y celebridades de Europa del Este.
Se le atribuyen predicciones sobre la tragedia del 11 de septiembre de 2001, el hundimiento del submarino ruso Kursk, y la aparición del Estado Islámico, entre otros sucesos.
Falleció en 1996, pero sus visiones siguen siendo citadas cada año, especialmente cuando ocurren fenómenos naturales o astronómicos que parecen coincidir con sus palabras.
