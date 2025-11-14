Fan de Ariana Grande enfrenta cargos por desorden público

La alfombra verde del estreno mundial de Wicked: For Good en Singapur se vio interrumpida por un momento tan inesperado como alarmante cuando un fan irrumpió entre la multitud para agarrar por detrás a Ariana Grande, protagonista del filme.
El incidente, ocurrido el 13 de noviembre, terminó con la detención del responsable, el australiano Johnson Wen. Posteriormente derivó en una acusación formal por desorden público, según informaron medios locales.
Wen, de 26 años, conocido en redes sociales como @pyjamamann, se autodenomina "el troll más odiado".
En su perfil de Instagram acumula fotografías con celebridades que, a simple vista, podrían parecer encuentros casuales entre fan y artista, pero que esconden una dinámica mucho más perturbadora: son registros de irrupciones no autorizadas en eventos, escenarios o espacios privados para forzar un contacto o una imagen. Las expresiones tensas de los famosos en sus fotos delatan que algo no está bien.
Durante la premiere de Wicked, Wen se mezcló entre la multitud y logró colocarse detrás de Ariana Grande, sujetándola por sorpresa. Las actrices Michelle Yeoh y Cynthia Erivo, que acompañaban a la cantante en la alfombra, reaccionaron de inmediato.
Erivo se acercó rápidamente para forcejear con Wen y separarlo de su compañera mientras la seguridad del evento acudía para reducirlo y retirarlo del lugar. El momento quedó registrado en varios videos que se viralizaron en redes sociales, alimentando la indignación del público.
Minutos antes, Wen había publicado stories en Instagram donde aseguraba que estaba a punto de conocer a su "mejor amiga Ariana Grande" y hacía una risa nerviosa que imitaba a su personaje en la película, presagiando sus intenciones.
Tras ser detenido y posteriormente liberado, el joven compartió otro video diciendo, entre bromas, que había sido arrestado. Sin embargo, el asunto dejó de ser un juego cuando un tribunal de Singapur formalizó cargos en su contra por alteración del orden público, delito que podría costarle una multa de hasta 2.000 dólares singapurenses.
No es la primera vez que Wen protagoniza irrupciones peligrosas o inapropiadas. En abril de este año saltó al escenario durante un concierto de Katy Perry en Sídney, y en 2024 irrumpió en un show de The Weeknd en Melbourne, donde llegó a abrazar al cantante antes de ser retirado por la seguridad.
Estos episodios, junto a sus entradas ilegales en campos de fútbol y otros eventos, forman parte de su historial de acciones que él considera humorísticas, pero que han sido ampliamente criticadas por poner en riesgo a artistas y asistentes.
Para Ariana Grande, el susto no pasó desapercibido. En imágenes posteriores se le ve visiblemente afectada, siendo reconfortada por sus compañeras antes de retomar el evento. Cabe recordar que la artista ha lidiado con estrés postraumático y depresión tras el atentado ocurrido al finalizar su concierto en Manchester en 2017, una tragedia que marcó profundamente su vida.
Cualquier situación de riesgo en un evento público, por mínima que parezca, adquiere un significado mayor para ella.
Falta de seguridad
El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en alfombras rojas y grandes premieres, donde la presencia de personalidades de alto perfil atrae tanto a admiradores legítimos como a individuos que buscan notoriedad a costa de traspasar límites peligrosos.
Mientras continúa el proceso legal contra Wen, el mundo del espectáculo reflexiona una vez más sobre los riesgos que enfrentan las celebridades en espacios públicos, y sobre la necesidad de reforzar medidas que eviten que situaciones como esta vuelvan a ocurrir.
