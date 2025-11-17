 Deanna Melillo deslumbra en leggins ajustados
Farándula

Deanna Melillo posa en ajustados leggins que se pierden en sus atributos

Deanna Melillo volvió a encender Instagram tras publicar una serie de fotos en un conjunto deportivo rosa.

Deanna Melillo, Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo

Deanna Melillo volvió a sacudir Instagram con una serie de fotos que no tardaron en convertirse en tema del día entre sus miles de seguidores. La creadora de contenido compartió un conjunto deportivo en color rosa que resaltó cada uno de sus atributos.

Según comentaron varios internautas, "los leggins prácticamente desaparecen" gracias a la silueta que presume.  La publicación acumuló cientos de comentarios en cuestión de minutos, confirmando una vez más el imparable alcance digital de la influencer guatemalteca.

Deanna Melillo - Deanna Melillo

En las imágenes, Melillo aparece posando en una máquina de hacer ejercicio con un outfit ajustado que fusiona top deportivo y leggins de tiro alto.  El color rosa pastel, sumado al fit ceñido de la prenda, dejó al descubierto su tonificado cuerpo, especialmente su abdomen y piernas, dos de las áreas más elogiadas por sus fans.

La creadora de contenido suele apostar por colores vibrantes, pero esta vez optó por un tono dulce que contrastó perfectamente con su estilo moderno, encendiendo las interacciones en la plataforma. El impacto de esta publicación no solo responde al look elegido, sino también al carisma que Melillo proyecta en cada una de sus apariciones digitales.

Más de Deanna Melillo

Deanna se ha posicionado como una de las figuras más populares entre los jóvenes guatemaltecos gracias a su estilo auténtico, su naturalidad frente a la cámara y su habilidad para mantenerse vigente.  Además de su faceta como influencer, también es reconocida por su participación en eventos públicos y colaboraciones con marcas de moda y belleza.

En los últimos meses, Melillo ha incrementado su ritmo de publicaciones, especialmente aquellas relacionadas con entrenamiento, outfits para el día a día y momentos espontáneos que comparte con su audiencia.

Deanna Melillo y Jossie Esteban son criticados por llegar con un séquito de seguridad a un evento

Los usuarios los criticaron por el exceso de seguridad y compararon la escena diciendo que “ni Arjona se atrevió a tanto”.

Su comunidad aprecia no solo sus looks, sino también los mensajes de autoestima, empoderamiento y disciplina que suele transmitir.  Esta última sesión fotográfica reafirma esa línea: un estilo deportivo que no solo es atractivo visualmente, sino que también refleja su dedicación al bienestar físico.

