Esme La Chapina Muestra Nuevo Look Apoyando a la Selección

Este martes la Selección Nacional de Guatemala se enfrenta a Surinam a las 19:00 horas, desde ya los usuarios han compartido mensajes de apoyo, y no podía faltar el de Esme La Chapina.
A través de sus redes sociales, Esme La Chapina mostró su apoyo luciendo una camisola de la Selección Nacional y revelando su nuevo y renovado look.
Con el rostro pintado de los colores de la bandera de Guatemala, la creadora de contenido mostró su nuevo color de cabello al ritmo de un sexy baile.
"?Ignoren mis uñas , fue por la pintura que me aplicaron en el rostro ?", fue lo único que escribió.
Esme La Chapina se hizo famosa por ingresar al campo de juego durante un partido de la selección en 2019 cuando se enfrentó ante Puerto Rico, de la Liga de Naciones de la Concacaf.
La influencer burló de la seguridad durante la segunda parte del partido y corrió por toda la cancha hasta llegar al futbolista José Carlos Pinto.
Enfrente de él, Esme La Chapina se quitó la ropa y siguió corriendo hasta que fue detenida por un agente de seguridad.
Luego del caos que armó fue conducida a la sala de prensa del estadio, donde quedó retenida hasta que llegaron los elementos de la Policía Nacional Civil.
Momentos para Guatemala
El juego para los guatemaltecos significa únicamente despedirse con dignidad en el camino eliminatorio mundialista de Concacaf y evitar caer a una cuarta casilla, que significaría ser los últimos del grupo A.
La Selección Nacional de Guatemala, ya sin opciones mundialistas y a boleto de repechaje, será juez en la disputa del boleto mundialista que tienen Surinam y Panamá.
Si Guatemala pierde en casa y Panamá no golea a El Salvador, el boleto mundialista se inclinará a favor de los surinameses. Si ambas selecciones empatan el boleto mundialista será, por mejor diferencia de gol, para Surinam.
La "Azul y Blanco", hoy con tercera con 5 puntos, busca en el cierre de la fase final de la eliminatoria Concacaf, no caer al cuarto lugar; y para ello debe empatar o ganar su partido, lo que significaría una inminente eliminación de Surinam que no podría clasificar directamente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.