Kim Flores deslumbra en la calle con atrevido atuendo

Kim Flores volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir una nueva sesión fotográfica en su cuenta de Instagram, donde aparece luciendo un look atrevido.
La modelo e influencer guatemalteca encendió las redes con un short negro, una chaqueta y un sostén de cuero que resaltan su figura y su característico estilo urbano.
"No compito , dejo huella ? ? ?", fue lo único que escribió en la publicación.
Las imágenes, que rápidamente acumularon miles de "me gusta" y comentarios, muestran a Kim posando con seguridad y sofisticación, en una mezcla de sensualidad y fuerza que se ha vuelto parte de su sello personal.
La combinación de prendas de cuero y tonos oscuros generó gran impacto entre sus seguidores, quienes no tardaron en elogiar su presencia escénica y su capacidad para imponer tendencia.
"Impresionante", "Siempre rompiendo", "La reina del estilo" y "Icono guatemalteco", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, donde Kim también aprovechó para compartir un mensaje que refleja su enfoque en la autoexpresión y la autenticidad.
Más sobre ella
La guatemalteca Kim Flores, quien ha construido una sólida comunidad digital gracias a su carrera en el modelaje, su contenido de lifestyle y su cercanía con los fans, continúa posicionándose como una de las figuras más influyentes del país en plataformas digitales.
Su estilo versátil —que mezcla moda urbana, glamour y toques de vanguardia— la mantiene constantemente en conversación pública.
Con esta nueva publicación, Kim Flores reafirma su presencia en las redes y demuestra, una vez más, por qué cada una de sus apariciones genera interés y conversación tanto en Guatemala como entre su audiencia internacional.