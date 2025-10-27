Brooks Nader deslumbra en blusa escotada sin sostén

Brooks Nader está viviendo una nueva etapa en su vida tras su divorciarse del reconocido publicista Billy Haire, con quien estuvo casada durante 5 años.
La modelo de 28 años fue captada en una noche de fiesta con su hermana menor, Sarah Jane Nader, en Los Ángeles.
Brooks Nader optó por ir sin sostén debajo de un top de satén sedoso para la fiesta de presentación de Maybe It's Maybelline x Miley Cyrus en el Bar Marmont de Sunset Strip en Hollywood.
El atuendo de Brooks le jugó una mala pasada, pues mientras caminaba por la calle, con la blusa desabotonada, dejó ver parte de su intimidad.
La ex concursante de "Bailando con las estrellas", que anteriormente mantuvo una relación con el profesional de "DWTS" Gleb Savchenko, dijo a Page Six que se está deleitando con la oportunidad de encontrar su mejor yo ahora que está en su "época de soltera".
"Aprendemos cosas nuevas sobre nosotras mismas, y he estado casada casi toda mi vida, mi vida adulta", declaró. "Así que, ahora que estoy soltera, siento que he llegado a esta nueva versión de mí misma y es muy emocionante y divertido descubrirla. ¡La nueva Brooks!"
Más de ella
Brooks Nader nació hace 28 años en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. Carrera en el Modelaje: Desde 2019, sus curvas y belleza la catapultaron al estrellato en el mundo del modelaje.
Es reconocida por haber protagonizado la portada de prestigiosas revistas como Sports Illustrated Swimsuit Issue, donde apareció en 2020, 2021 y 2022.
Más allá de las pasarelas, Brooks Nader ha demostrado ser una mujer de negocios. Lanzó una línea de joyería en colaboración con la marca Electric Picks. Incursionó en el mundo del diseño de interiores y la decoración con su propia marca, Home by BN.
Su nombre acaparó los titulares en 2024, cuando Brooks Nader fue vinculada con el príncipe Constantino de Grecia, con quien se la vio en varias ocasiones recorriendo la Gran Manzana.