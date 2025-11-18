Blake Lively Improvisa Beso con Justin Baldoni: Escena Eliminada

La guerra judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively parece no tener fin. Mientras esperan los días para el juicio que tendrá cita en marzo de 2026, el actor y director acaba de presentar una nueva demanda contra la actriz, acusándola de improvisar un beso durante una escena de Romper el círculo.
Las imágenes registradas en mayo de 2023 duran poco más de un minuto y muestran a Lily (Blake Lively) encontrándose con el neurocirujano Ryle (interpretado por Baldoni) en el hospital.
Ella se acerca a él, se disculpa por interrumpir su día y le da un rápido beso en los labios. Luego se despide, diciéndole que "también lo ama". El personaje de Justin la observa marcharse con expresión perpleja, tira su teléfono y dice: "Bueno, corte".
"Agregó la escena al guion, en la que su personaje besó al personaje de Baldoni en cada toma, aunque no había beso en el guion", explican los abogados de Baldoni, según 'People'.
Lo que alega el actor y director de la película es que en ningún momento los libretos marcaban un beso entre los personajes en esa toma.
Por ende, señala a Blake Lively como la responsable de haberlo incluido en la secuencia.
"Lively también se queja de que hubo besos inapropiados e improvisados durante el primer período de rodaje, antes del descanso por huelga. Las únicas dos escenas de besos filmadas durante el período inicial de rodaje fueron escenas que incluían besos tal como estaban escritas en el guion. Estas escenas de besos no fueron improvisadas", explicó Baldoni.
La demanda
Blake Lively, de 38 años, denunció a Justin Baldoni, de 41, por acoso sexual y represalias durante el rodaje de la película. Y como represalia, Baldoni respondió con una contrademanda de más de 344 millones de euros contra ella y su pareja Ryan Reynolds.
Tras las huelgas de Hollywood que paralizaron el proyecto, todo el elenco se reunió para continuar el rodaje de la película en enero de 2024.
Blake Lively presentó una lista de condiciones para darle vida a Lily. Entre ellas, estaba la de "no improvisar más besos".
Ahora, el equipo legal de Baldoni sostiene que ese vídeo deja entrever que ella supuestamente le daba un beso al actor que no estaba descrito en el guion. Los abogados abordaron las acusaciones de los besos improvisados y subrayaron que las únicas escenas que tenían ese acercamiento se produjeron antes de la huelga, el 19 de mayo de 2023.