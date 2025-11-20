 Miss Universo 2025: Top 15 Semifinalistas que Avanzan
Miss Universo 2025: Este es el top 12 de semifinalistas que avanzan a la siguiente ronda

El certamen de belleza se desarrolla la noche de este jueves 20 de noviembre en Tailandia.

Miss Chile 2025, Instagram
Miss Chile 2025 / FOTO: Instagram

Este jueves 20 de noviembre se lleva a cabo el certamen de belleza Miss Universo 2025 en Tailandia, donde más de 120 candidatas compiten por llevarse la corona y ostentar el título de la mujer más bella del universo.

La ganadora sucederá a la danesa Victoria Kjaer, la primer mujer en su país en ganar el certamen.

El comité de selección ya escogió al top 15 de semifinalistas que avanzan a la siguiente ronda de Miss Universo:

Lista del top 12 de semifinalistas

  1. Chile
  2. Colombia
  3. Cuba
  4. Guadalupe
  5. México
  6. Puerto Rico
  7. Venezuela
  8. China
  9. Filipinas
  10. Tailandia
  11. Malta
  12. Costa de Marfil

Más detalles

El escenario del Impact Arena, con tecnología de última generación, efectos visuales 360 y un diseño futurista, eleva la experiencia tanto para el público en el recinto como para millones de espectadores alrededor del mundo. Durante la gala, las candidatas deberán enfrentarse a las distintas fases eliminatorias:

  • Desfile en traje de baño, donde se evalúa confianza, postura y energía.
  • Desfile en traje de gala, momento que resalta el porte, la elegancia y la estética de cada candidata.
  • Ronda de preguntas, considerada la prueba decisiva para demostrar criterio, claridad y liderazgo.

