Miss Universo 2025: Top 15 Semifinalistas que Avanzan

Este jueves 20 de noviembre se lleva a cabo el certamen de belleza Miss Universo 2025 en Tailandia, donde más de 120 candidatas compiten por llevarse la corona y ostentar el título de la mujer más bella del universo.
La ganadora sucederá a la danesa Victoria Kjaer, la primer mujer en su país en ganar el certamen.
El comité de selección ya escogió al top 15 de semifinalistas que avanzan a la siguiente ronda de Miss Universo:
Lista del top 12 de semifinalistas
- Chile
- Colombia
- Cuba
- Guadalupe
- México
- Puerto Rico
- Venezuela
- China
- Filipinas
- Tailandia
- Malta
- Costa de Marfil
Más detalles
El escenario del Impact Arena, con tecnología de última generación, efectos visuales 360 y un diseño futurista, eleva la experiencia tanto para el público en el recinto como para millones de espectadores alrededor del mundo. Durante la gala, las candidatas deberán enfrentarse a las distintas fases eliminatorias:
- Desfile en traje de baño, donde se evalúa confianza, postura y energía.
- Desfile en traje de gala, momento que resalta el porte, la elegancia y la estética de cada candidata.
- Ronda de preguntas, considerada la prueba decisiva para demostrar criterio, claridad y liderazgo.