 Maite Perroni aclara críticas sobre su aumento de peso
Farándula

Maite Perroni responde a las críticas sobre sus libras de más

La cantante ha sido centro de críticas por su apariencia y hoy puso un alto a la "violencia digital" a través de un reflexivo mensaje.

Maite Perroni,
Maite Perroni / FOTO:

Maite Perroni, como millones de mujeres en todo el mundo, experimentó cambios en su cuerpo y su peso al convertirse en madre, pero, el ser una figura pública la ha expuesto a las más crueles críticas en redes sociales.

Ante esta situación,  Maite Perroni publicó un video en sus redes sociales como respuesta a la atención que muchos pusieron en su imagen

La actriz y cantante de 42 años manifestó su incredulidad ante esto, pues destacó que, en el mundo y en nuestro país, están pasando muchísimas más cosas realmente relevantes.

"Hola, soy Maite Perroni, peso 72 kilos y eso que no me han visto cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes", comienza la actriz en el video compartido en Instagram.

Maite Perroni dejó entrever que aquellas críticas no le quitan el sueño, pues tiene cosas más importantes en qué centrar su atención, empezando por su hija quien nació en mayo de 2023 fruto de su matrimonio con el productor Andrés Tovar.

"La verdad me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero; yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real. Naturalmente, no estoy pensando en esto", afirmó.  

Más detalles

Maite Perroni volvió a convertirse en tendencia tras reaparecer con un look distinto durante su participación en el Congreso Distrito Creativo celebrado en El Salvador.  

La actriz sorprendió al público al mostrarse con un estilo más relajado, auténtico y alejado de las producciones habituales que suele lucir en eventos públicos.

Su presencia no solo encendió conversaciones en redes sociales, también abrió un debate sobre la naturalidad en la imagen de las celebridades.

En su intervención Maite Perroni apareció con un traje sastre combinado con una corbata blanca y su característico cabello oscuro.

