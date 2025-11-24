Deanna Melillo deslumbra en atrevido vestido sin sostén

Deanna Melillo y Josy Esteban, los famosos creadores de contenido conocidos como "Hello Muchá" realizaron su boda religiosa el pasado sábado 20 de noviembre.
Previo a la ceremonia, los famosos realizaron una sesión de fotos Pre-boda con el reconocido fotógrafo Jose Martinez Cruz, y fueron tomadas en La Antigua Guatemala.
"Soy la más feliz contigo @josyesteban", publicó Deanna Melillo a través de sus redes sociales.
La hermosa mujer lució un diminuto vestido blanco con cuello halter y que lució sin sostén, el cual dejaba a la vista su perfecta anatomía.
Deanna Melillo, quien se ha convertido en una de las influencers guatemaltecas más seguidas, demuestra una vez más por qué su presencia digital no pasa desapercibida.
Hace unas semanas, la joven sorprendió a su comunidad al confirmar que se sometió a un nuevo retoque estético, decisión que generó curiosidad entre sus más de 400 mil seguidores.
Deanna Melillo explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.
La boda
Josy Esteban y Deanna Melillo ya se habían casado por lo civil en mayo de este año, pero fue hasta este sábado que finalmente se dieron el "sí" en la iglesia, frente a sus amigos, familiares y otros creadores de contenido invitados a la boda.
La feliz pareja compartió las primeras imágenes en su página oficial en donde mantienen al tanto a sus seguidores de tan esperada celebración que se lleva a cabo en Puerto Barrios, en Izabal.
Varios influencers viajaron desde la Ciudad para presenciar el evento, sin embargo, en el trayecto sufrieron algunos contratiempos debido al transporte pesado que circula por esa ruta, además que se reportaron algunos bloqueos en la carretera.
Desde su llegada a la iglesia, Deanna Melillo deslumbró con un vestido blanco de silueta clásica, confeccionado con una larga caída que aportaba dramatismo y elegancia.
Sin embargo, el imponente diseño por poco le juega una mala pasada: durante su caminata hacia el altar, estuvo a punto de tropezar debido a la extensión de la falda. El momento, captado por varios presentes, generó preocupación y sorpresa, aunque ella logró estabilizarse con gracia y continuar su paso sin perder la sonrisa.