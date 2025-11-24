 Deanna Melillo deslumbra en atrevido vestido sin sostén
Farándula

Deanna Melillo muestra de más con atrevido vestido y sin sostén en fotos pre-boda

La creadora de contenido presumió sus nuevas curvas en un candente look para una sesión de fotos junto a su esposo Josy Esteban.

Compartir:
Deanna Melillo, Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo

Deanna Melillo y Josy Esteban, los famosos creadores de contenido conocidos como "Hello Muchá" realizaron su boda religiosa el pasado sábado 20 de noviembre.

Previo a la ceremonia, los famosos realizaron una sesión de fotos Pre-boda con el reconocido fotógrafo Jose Martinez Cruz, y fueron tomadas en La Antigua Guatemala.

"Soy la más feliz contigo @josyesteban", publicó Deanna Melillo a través de sus redes sociales.

Foto embed
Deanna Melillo Josy Esteban - Instagram

La hermosa mujer lució un diminuto vestido blanco con cuello halter y que lució sin sostén, el cual dejaba a la vista su perfecta anatomía.

Deanna Melillo, quien se ha convertido en una de las influencers guatemaltecas más seguidas, demuestra una vez más por qué su presencia digital no pasa desapercibida.   

Hace unas semanas, la joven sorprendió a su comunidad al confirmar que se sometió a un nuevo retoque estético, decisión que generó curiosidad entre sus más de 400 mil seguidores.

 Deanna Melillo explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.

Foto embed
Deanna Melillo escote - Instagram

La boda

Josy Esteban y Deanna Melillo ya se habían casado por lo civil en mayo de este año, pero fue hasta este sábado que finalmente se dieron el "sí" en la iglesia, frente a sus amigos, familiares y otros creadores de contenido invitados a la boda.

La feliz pareja compartió las primeras imágenes en su página oficial en donde mantienen al tanto a sus seguidores de tan esperada celebración que se lleva a cabo en Puerto Barrios, en Izabal.

Varios influencers viajaron desde la Ciudad para presenciar el evento, sin embargo, en el trayecto sufrieron algunos contratiempos debido al transporte pesado que circula por esa ruta, además que se reportaron algunos bloqueos en la carretera.

Desde su llegada a la iglesia, Deanna Melillo deslumbró con un vestido blanco de silueta clásica, confeccionado con una larga caída que aportaba dramatismo y elegancia.

Sin embargo, el imponente diseño por poco le juega una mala pasada: durante su caminata hacia el altar, estuvo a punto de tropezar debido a la extensión de la falda.  El momento, captado por varios presentes, generó preocupación y sorpresa, aunque ella logró estabilizarse con gracia y continuar su paso sin perder la sonrisa.

En Portada

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBIt
Nacionales

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBI

10:29 AM, Nov 24
Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madridt
Deportes

Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madrid

11:27 AM, Nov 24
Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor t
Nacionales

Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor

11:11 AM, Nov 24
Difunden video de mortal accidente en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

08:49 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos